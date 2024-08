Qué dijeron las ministras de Mujeres, Género y Diversidad de Alberto Fernández sobre la denuncia

Sobre este hecho, la ex titular del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se solidarizó con quien fuera primera dama y reconoció que nunca le mencionó nada al respecto.

El hecho explotó como una bomba este 6 de agosto, luego de que el último domingo el diario Clarín contara en su tapa que la Justicia tenía datos de maltrato de Fernández a la madre de su hijo Francisco, ocurridas durante los años de su presidencia.

Fernández, esta tarde, emitió un comunicado negando todo y agregando que presentará pruebas que demuestren su inocencia.

El arco político se vio conmovido y hubo manifestaciones desde el peronismo, entre ellas las de Gómez Alcorta, quien fue la primera Ministra de Mujeres del albertismo. "Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yañez sufrió violencia de género de parte del expresidente, primero, me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad, en los ámbitos de poder esa violencia se refuerza", comenzó.

"Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está en frente es Manzur, Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionaria o no", continuó Gómez Alcorta. Y agregó: "Jamás me encontrarán en otro lugar. Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia".

También cuestionó a quienes critican las políticas de género, una alusión al gobierno de Javier Milei que decidió eliminar el ministerio.

"El ministerio de las mujeres fue una conquista de millones que nos cansamos de la violencia verbal, física, económica y sexual a la que todos los días nos someten. El ministerio era una herramienta institucional para revertir tanta desigualdad y violencia", detalló.

Y cerró: "Mientras le sacan jugo a la noticia, incluso haciéndola pública antes que la propia víctima decida qué hacer, nos siguen matando. Nosotras seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas".

Qué dijo Ayelén Mazzina sobre Alberto Fernández

Mazzina asumió en el cargo de Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad luego de la renuncia de Gómez Alcorta, en octubre del 2022, luego de que la abogada advirtiera "graves" vulneraciones en el procedimiento que realizaron las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación en Villa Mascardi, donde entonces se llevó a cabo un operativo para desalojar a mapuches de la lof Lafken Winkul Mapu.

Mazzina, a diferencia de Gómez Alcorta, se había manifestado al respecto con un mensaje en redes sociales en sintonía con referentes femeninas del Frente Renovador de Sergio Massa: "La violencia de género existe. No hay color político ni cargo. Siempre del lado de las mujeres. Mi solidaridad con Fabiola".

En un pasaje del comunicado, se informaba de forma tajante: "No vamos a tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia. Por eso, ante los hechos de público conocimiento que involucrarían al expresidente Alberto Fernández, queremos decir que no importa quién sea el agresor ni el cargo que ocupe".