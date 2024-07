El Intendente Bravo participó de la convocatoria del Gobernador Frigerio donde el tema central fue la Reforma Política y Electoral

El Intendente Bravo al respecto desde Paraná detalló: “En El día de hoy fuimos convocado por el Gobernador de la Provincia para poder tratar la Reforma Electoral, esta reforma, que tiene varias modificaciones, en la cual nosotros vamos a llevar esta discusión a nuestros espacios partidarios. Se merece una discusión amplia y que también esto se pueda discutir en cada una de las ciudades, porque el beneficio de esta reforma o no reforma tiene que ser en beneficio de todos los entrerrianos”.

Esta iniciativa, que el Gobernador viene charlando con los diferentes sectores, y por la cual manifestó "Este es un debate que tiene que involucrarnos a todos", aseguró y en esta oportunidad mantuvo un encuentro con los intendentes del Partido Justicialista.

El Proyecto, presentado por el Gobernador en la Legislatura Provincial, en el mes de mayo, donde además de los legisladores, estuvieron presente representantes de las 20 fuerzas políticas de la provincia, miembros de la Justicia Electoral federal y provincial y rectores de universidades, que fueron convocados para la presentación, con la intención de lograr un acuerdo con los diferentes sectores de la oposición y presentar el proyecto definitivo a fin de este año, que no es electoral. Si bien Entre Ríos no elige cargos provinciales hasta 2027, las discusiones para avanzar con la reforma, no coincidirá con un año electoral, algo que siempre dificulta los acuerdos con la oposición.

La implementación incluye, la boleta única papel (BUP), el sistema de votación que sustituye el formato de las boletas sábanas por partido o alianza política. Debatir sobre la definición de las candidaturas dentro de cada espacio político, ante la alternativa de continuar con las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) o ir a otro esquema, entre otros aspectos, para avanzar en el debate del fortalecimiento de los partidos políticos.