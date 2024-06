En declaraciones al programa “Ahora Más”, de Oíd Mortales Radio, el Presidente Municipal manifestó que lo que está impulsando es un “acuerdo institucional, político y social para el cual estamos convocando a todos los sectores, con el objetivo de establecer una serie de puntos que contemplen políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la ciudad”.

En ese sentido remarcó que “no es un acuerdo con (Enrique) Cresto, no es un pacto de gobernabilidad ni un acuerdo electoral con una persona, como intentaron instalar desde algunos sectores. Es un acuerdo amplio, general”.

Azcué no dudó en afirmar que sabido es que todavía hay parte de la vieja política “que le hicieron daño a la ciudad o no hicieron nada en toda su vida y que ahora intentan ensuciar lo que estamos proponiendo, mintiéndole a la gente. No convocamos a nadie para cogobernar, nos votaron para gobernar Concordia, la gente votó un cambio y es lo que estamos haciendo” más allá del contexto en el que se asumió y se tuvo que llevar adelante la gestión en estos primeros 6 meses.

Haciendo un paralelismo, Azcué subrayó que “el acuerdo que estoy proponiendo para la ciudad es similar a la convocatoria realizada en su momento por el Presidente de la Nación Javier Milei, con el ´Pacto de Mayo´, que yo apoyé desde el primer momento porque me gustó la idea. Convocó a todos los gobernadores porque él entendía que era importante que haya un consenso para elaborar ese documento y eso es lo que vamos a trabajar para Concordia”.

Entre los puntos a incluir en el “Pacto de Julio”, Azcué mencionó temas tales como el precio de la energía, pobreza, narcotráfico, asistencia social, educación, entre otros.

Por último adelantó que la semana próxima comenzarán las primeras reuniones para avanzar en dicho acuerdo.