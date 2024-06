Con un plantel repleto de jugadores ex River, sumados a Franco Armani, el equipo de Lionel Scaloni dará los primeros indicios de la formación que se utilizará en la copa en donde la Argentina será el campeón defensor desde el jueves 20 de junio.

¿Cuándo y a qué hora jugarán Argentina vs. Ecuador?

Según lo estipulado en la previa al encuentro, Argentina y Ecuador saldrán al Estadio Soldier Field, de Chicago, a verse las caras desde las 20 horas del próximo domingo 9 de junio. Partido que será televisado por la pantalla de TELEFÉ.

Armani en un nueva convocatoria de la Selección.© Proporcionado por La Pagina Millonaria

Cómo ver EN VIVO Argentina vs. Ecuador

Tras varios años a cargo de la TV Pública, desde este domingo la transmisión de los partidos de la Selección Argentina estará a cargo de TELEFÉ. Sumado a su canal tradicional en el cable, el encuentro se podrá ver en la app MITELEFÉ.

Armani y los ex River que jugaran Argentina vs. Ecuador

Como es habitual desde el 2021 hasta el presente, Franco Armani estará presente en los amistosos de la Selección Argentina vs. Ecuador y Guatemala. Sin embargo, el Pulpo no será el único representante de River dentro de la albiceleste.

Dentro de los ex jugadores del club convocados se pueden encontrar a Germán Pezzella (quien vuelve al club), Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Julián Álvarez.