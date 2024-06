En diálogo con medios locales, el ex concejal Daniel Cedro (FEF) hizo referencia a las expresiones del intendente Francisco Azcué y señaló: “Me llamó la atención lo que planteó el intendente el 25 de mayo, dijo que hay que 'poner los mezquinos intereses personales tras el bien común' y yo creo que hay un problema ideológico”.



Sobre sus dichos, precisó: “Los intereses mezquinos nunca se van a subordinar al bien común porque, justamente, son mezquinos, entonces esa cuestión creo que pinta de cuerpo completo lo que es la gestión”. “Privilegiar los intereses personales por sobre el bien común se transparenta en esta gestión, en la que hoy no hay una lógica de prioridades en cuanto al quehacer municipal”, disparó el actual vicepresidente del Frente Entrerriano Federal.



Y agregó: “Creo que esta debilidad que se plantea con esa frase (la pronunciada por Azcué) en cuanto a lo ideológico es lo que trasunta a la gestión: la falta de objetivos claros y falta de prioridades claras, las cuales hacen que Concordia en seis meses todavía no haya podido arrancar”.



“Me parece que lo que tiene que plantear el intendente es, en realidad, exponer que el bien común tiene que estar por sobre todos los intereses individuales, pero ese bien común lo tiene que plantear la propia intendencia; tiene que ser clara y precisa sobre cuáles son las prioridades de la gestión”, sugirió Cedro.



“Creo que hay una cuestión ideológica de privilegiar esos intereses mezquinos por sobre cualquier otra cosa que es lo que trasunta que, en la gestión, cada uno hace compartimiento estanco y no hay una claridad en la gestión. Eso es lo que trasunta las internas: esos intereses mezquinos, propios de cada uno de los funcionarios, son lo que no deja actuar ni tener un objetivo general claro y preciso”, destacó Cedro en sus declaraciones.



Sin liderazgo



“Esto también pasa por una cuestión de falta de experiencia, es una cuestión de liderazgo y es una cuestión, si se quiere, ideológica también”, expresó el dirigente referenciado en el espacio del ex gobernador Jorge Busti.



“La solución sería que la intendencia ponga en claro cuáles son las prioridades de gestión y, para eso, tiene que ser un líder político y tiene que estar acompañado de gestión: si no hay liderazgo en cuanto a cuáles son las prioridades, las cuales las decide el intendente, entonces la gestión se hace mucho más confusa”, subrayó.



“La gente no ve resultados. Hoy en día, la ciudad está desordenada y falta mucha obra básica. Desde la intendencia no hay una línea de gestión clara. No es suficiente decir que no hay plata; si no hay plata, entonces hay que priorizar gestiones”, finalizó el ex concejal Daniel Cedro.