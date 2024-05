No podemos dejar de opinar sobre las realidades que nos toca vivir directa o indirectamente, porque somos parte de un mundo globalizado.

Hoy nuevamente se ha convocado a un Paro Nacional, al que a muchos no les importan las estadísticas de cuantos paros han sido, en los últimos 40 años, ni a quienes se le hicieron más o menos. Creemos que lo que importa son a causas, los por qué.

A los periodistas nos no corresponde opinar si analizar los temas que hoy convocan (hoy o antes), porque, no es nuestra tarea la de opinar, si desde nuestro lugar debemos trabajar en la información y darles cabida a todas, sin miedos ni censuras. Trabajar en libertad y con vocación periodística, no mercenaria; tarea que para muchos hoy es la que les importa.

Sabemos de las difíciles situaciones, que hoy están pasando diferentes sectores, sociales y económicos. Pero no es sólo responsabilidad de un gobierno, por ser este el que marca el rumbo, también es responsabilidad de los gobernados, el no hacer nada dentro de sus derechos y obligaciones como ciudadanos, que viven en democracia.

Argentina es un País que tiene todo, sus habitantes han demostrado que se puede hacer hasta lo imposible y hacer lo que en otros no se hace, pero, también tenemos grandes defectos como ciudadanos “CRITICAR SIN COMPROMETERNOS”

Hoy este país llamado Argentina regresa a recetas ya vividas, de gobernantes que han demostrado que el rumbo no era bueno ni beneficioso para los ciudadanos en general; pero no es responsabilidad sólo de los mandatarios de turno, sino de quienes tenían que velar controlando que no se equivocaran del camino. No se hicieron los deberes como correspondía y en parte fueron cómplices a sabiendas o no, de esos errores.

El exitismo, es muy mal concejero a la corta o a la larga, y a muchos, de todos los colores políticos; gremiales; sociales; económicos; sólo les importo “su pancita, su bolsillo y lo demás que reviente”. “El argentinismo mal entendido”.

La realidad es muy dura hoy, por eso entendemos el malestar de muchos, los elevados Impuestos, Tasas, la gran pobreza y miseria. El actual conductor que prometió combatir la CASTA y que bajaría las presiones tributarias (se refería o entendió el pueblo que lo voto) pero la realidad es totalmente lo contrario. Más presión tributaria y más acomodados politiqueros, (cambio el collar, pero no el perro).

Lamentamos el cierre de comercios y empresas; despidos de empleados en todos los niveles; se benefician a empresas extranjeras con eximición de tasas aduaneras; se hacen condonaciones de deudas fiscales y se incentiva a que regresen dineros los evasores y narcos, en una forma de blanquear dineros mal habidos; se liberan los bancos a hacer con sus clientes lo que mejor les plazca. La lista es muy larga y muy conocida.

Por esto y por mucho más entendemos el Paro Nacional de este jueves, aunque no nos agraden los paros desde nuestro lugar de trabajo.