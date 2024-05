Ya esta en marcha la rebelión fiscal, es el primer paso

El pueblo tiene paciencia, espera que reaccionen sus gobernantes, están a tiempo, porque, cuando el pueblo dice basta es basta en serio. A muchos les gusta mirar Europa, les recuerdo la Francia de aquel 14 de julio de 1789 el pueblo tomó la fortaleza de la Bastilla dando inicio a una de las revoluciones más importantes de la historia. No sólo por su carácter político, sino por su legado para los derechos de libertad, seguridad y propiedad.

Los gobernantes se han burlado (los de ayer y los de hoy) del pueblo, porque han dilapidado los recursos económicos, mal usado los impuestos que en una época decían volvían en obras. Obras que no se ven ni se sienten, ¿serán obras fantasmas?

Muchos contribuyentes que hasta hace unos días eran ejemplos de puntualidad, en abonar las Tasas Municipales, Impuestos y demás servicios; hoy están llamando a no pagar más para esperar las moratorias, como hacen los grandes ricos y famosos. Como lo hace el gran evasor Cristóbal López, dueño de estaciones de servicios y de cadenas de casinos y tantos otros híbridos que como él que poseen autos de gran porte, palacios, lanchas, empresas fantasmas en paraísos fiscales.

Si, la rebelión fiscal está en marcha señores gobernantes de turno, bajen los elevados impuestos, la gente no puede pagarlos, O COME O PAGA y encima están cansados de ver que los dineros que pagan no regresan en educación, salud, rutas, etc. Si los ven como disfrutan en el Caribe, en el Mediterráneo o recorriendo el mundo disfrutando de hermosos placeres y de la historia.

El presidente Javier Milei, (si el de la LIBERTAD CARAJO), pidió a la Prepagas que bajen las cuotas de sus afiliados, ironía y BURLA casualmente defendiendo así a gente que puede pagarlas; pero aumenta con elevados porcentajes los impuestos que había prometido bajar y como si fuese poca se burla de los que menos perciben como salarios y no pueden acceder a una prepaga; condona deudas a empresas extranjeras; permite que ingresen mercaderías importadas para terminar de rematar las empresas locales. Esta película ya la vivieron los argentinos con Martínez de Hoz y con Cávalo. Con el nefasto resultado que ya conocemos.

Talvez crean algunos que por la falta de verdaderos dirigentes (de todos los colores) el pueblo seguirá siendo pisoteado y pacífico. Todo tiene un limite

Basta de Pagar los elevados impuestos y demás, es el clamor popular.

FUENTE: infobyn/pregonando/ByN