SATALÍA MÉNDEZ REIVINDICÓ LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES DE LA GESTIÓN DE CRESTO Y LE RECOMENDÓ A AZCUÉ “CONSOLIDAR ESTE CAMINO”

QUE ADEMÁS SE REDUJO DEL 1,8 AL 1,3 %, ENTRE OTROS BENEFICIOS QUE ACOMPAÑARON EL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA; ASÍ COMO TAMBIÉN EL MUNICIPIO SE HIZO CARGO DEL 50% DEL COSTO DE ELECTRICIDAD DE LAS EMPRESAS DEL PARQUE INDUSTRIAL", DESTACÓ EL CONCEJAL.

Esta mañana, en declaraciones a medios locales, el concejal Guillermo Satalía Méndez destacó el impulso que le dió el ex intendente Enrique Cresto al desarrollo industrial durante su gestión e instó al actual secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer, a “informarse mejor sobre todo lo que se hizo, para apoyarse en lo hecho y hacer aún más”.

Las expresiones de Satalía Méndez, ex secretario municipal de Desarrollo Productivo y Participación Ciudadana, se generan luego que Schattenhofer afirmara que en el gobierno anterior “priorizaron el desarrollo de la obra pública y no se apostó a un verdadero desarrollo industrial”.

Para Satalía Méndez, “una cuestión fundamental en el manejo de cualquier área es el conocimiento del escenario en el que el funcionario debe desempeñar su tarea, teniendo un diagnóstico preciso sobre lo que se hizo y lo que falta hacer. En los últimos años se trabajó tanto el desarrollo de obra pública, de infraestructura y servicios, como en políticas industriales para fomentar las inversiones y el empleo. Además, un aspecto está vinculado con el otro. La obra pública es también una herramienta para consolidar el desarrollo de las industrias y la producción”, afirmó el edil.

“Hay datos concretos que Schattenhofer puede verificar, cómo las nuevas empresas que se radicaron en el Parque Industrial; las gestiones que se realizaron en Nación para obtener recursos que luego se volcaron a la modernización y mejora del Parque; los vínculos que se afianzaron con las empresas locales a través de los programas de capacitación y empleo que gestionamos desde el municipio y las jornadas que impulsamos, tanto a nivel regional como nacional, para atraer nuevos inversores. Sin duda alguna, hubo ahí un trabajo serio, planificado y con resultados concretos que marcan el camino a seguir”; destacó Satalía Méndez.

“Las obras de pavimentación, conectividad, mejoras de los servicios, seguridad e iluminación que impulsó la gestión de Cresto en el Parque Industrial priorizaron, precisamente, el objetivo de poner al Parque en condiciones para favorecer la radicación de nuevas industrias; del mismo modo que el acuerdo que se suscribió oportunamente con la Sociedad Rural para que el municipio accediera a los terrenos que están ubicados frente al Parque, donde se proyectó la ampliación del Parque y la generación de nuevos espacios para los futuros inversores”, recordó el concejal.

INCENTIVOS, OBRAS, BENEFICIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GENERAR EMPLEO

“Que el municipio se hiciera cargo del 50 % del costo energético que afrontan las empresas del Parque es también un incentivo para fortalecer al sector, como así también todo lo que se hizo para promover el nuevo régimen de promoción industrial que aprobó el Gobierno de Entre Ríos y el trabajo conjunto que llevamos adelante con la Secretaría de Industria de la Nación”, destacó.

“Se generaron puestos de trabajo en forma directa e indirecta a través de la Oficina de Empleo del municipio, que redundaron en beneficio de empresas locales y en la generación de fuentes genuinas de trabajo. Se invirtieron fondos públicos en el desarrollo de la Economía del Conocimiento y cientos de jóvenes concordienses hoy están trabajando en este sector, tanto localmente como en empresas internacionales, poniendo en valor el talento local y apuntado a una industria en pleno desarrollo en todo el mundo”, enumeró también.

En la misma línea, el concejal argumentó que “además hay que tener en cuenta que obras como la ampliación y mejoras en la ruta 4, las obras en el Acceso Sur, que incluyen el ingreso al Parque, y la pavimentación de Vuelta de Obligado y el camino de acceso a Osvaldo Magnasco, por mencionar solamente algunos ejemplos, son todas obras estratégicas para el sector industrial y productivo, porque vinculan a la Ruta 14 con la ciudad y la región, impactando directamente en una mejor conectividad y circulación para la explotación industrial de la madera, el citrus, el arándano, la apicultura y las diferentes economías regionales; así como también es muy significativa la obra del Aeropuerto, que son todas gestiones que el ex intendente impulsó o en las que tuvo una participación importantísima que hoy no podemos desconocer”, ponderó el ex funcionario municipal.

“Nosotros estamos para trabajar por Concordia y queremos que al intendente Francisco Azcué le vaya bien; pero para eso los funcionarios que tienen mayores responsabilidades deberían enfocarse más en mirar los desafíos que tienen por delante que el espejo retrovisor, porque se les agota el tiempo de echarle la culpa a los que gobernaron antes para justificar la falta de respuestas concretas a los problemas de la ciudad. Lo mejor que puede hacer el Intendente es consolidar este camino y profundizar las políticas públicas que en estos últimos años dieron buenos resultados, corrigiendo lo que haya que corregir y renovando el impulso para hacer aún más que lo que se hizo”, concluyó.