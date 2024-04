El término "vintage" es utilizado para referirse a todo aquello que en el paso del tiempo, a trascendido y que en la actualidad sufre una extraordinaria puesta en valor.

En actualidad, el término "vintage" se aplica para todos esos valores materiales y no, que alguien rescata, restaura, innova, recrea y pone en valor todo el tiempo.

En la actualidad, el término "vintage" aplica para casi todo, menos para la Unión Cívica Radical y su historia, ni para sus protagonistas, sus vidas, obras y legados...

La mayor parte de su dirigencia ha hecho del partido todo lo contrario.

Desde enamorarse del Pro y sumirse a las artimañas de los "hijos políticos" de personajes nefastos, hasta abrazarse a los responsables del deterioro social y político de los últimos 70 años.

Los "representantes" de la UCR, los mismos de siempre, los que han sido y son socios perpetuos del poder de turno y/o opositores y convocantes oradores de los "buenos modales" y del "buen decir" para la tribuna, han hecho o intentan hacer del Partido lo que a ellos mismos les conviene, pocas veces lo que corresponde.

Ojalá el término "vintage" comprenda al radicalismo, que ha sido y es uno, con una línea de valores puestos al servicio del pueblo de manera continua y permanente, no como hacen los otros, los dueños y señores de la "Dekadencia y de la Pobreza moral", que sólo buscan cargo y poder, y que en ese afán se acuerdan del pueblo cada dos y cuatro años.

Ojalá el término "vintage" comprenda al radicalismo, y que en ese rescate y puesta en valor, se salga de los comité a militar y a trabajar para revertir tanta ausencia y llegar a ser referencia válida para los destinos de la Patria.

Ojalá los "Referentes" locales, provinciales y nacionales de la Unión Cívica Radical, den una muestra de dignidad y vuelvan a los orígenes de lo que es y debe ser siempre nuestro Partido: El partido de la justicia social, de la democracia, de la división de poderes, de los valores humanos. El partido de la austeridad, del buen decir, pero ojo, desde la coherencia, desde el respeto y desde el poder que alguien les ha confiado. El partido defensor y promotor de los Derechos Humanos, de las instituciones del debate de ideas y de los acuerdos en función de las necesidades y las urgencias de los ciudadanos.

Ojalá los "Referentes" políticos de cada rincón de este hermoso y próspero suelo Argentino, adopten el término "vintage" para la puesta en valor y acción de las ideas radicales o por el contrario, den una muestra de dignidad y respeto dando un paso al costado.

La UNIÓN CÍVICA RADICAL, necesita volver en las ideas de sus hombres más valiosos, esos que renunciaron a su vida y a cualquier privilegio, haciendo de la austeridad su camino y su meta en el sueño de un gran país, que seguramente está muy lejos de la Argentina del presente.

"Que se rompa, pero que no se doble..."

Si debe ser "Vintage" que sea...

¡Adelante RADICALES!

AUTOR: Yamil Sebastián Canelo