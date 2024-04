Otro día de desencuentros por falta de cumplimiento por parte de los funcionetas municipales

Al inicio de esta jornada laboral donde todo debería estar en orden no es tan asi, los camiones y maquinarias municipales que deberían estar realizando tareas en las deterioradas calles de la ciudad, por abandono, desidia inoperancia, desconocimiento no sabemos los porque, pero la realidad está a la vista.

Los vehículos pesados para realizar las diferentes tareas a cargo de los empleados municipales están paradas, guardadas, listas con el combustible correspondiente, pero no salieron a realizar las tareas por falta de cumplimiento de la palabra empeñada por los nuevos funcionarios.

Se les había prometido pagarles adicionales, horas extras a los trabajadores municipales que se les debe desde enero, pero todo cae en agua de borraja. Y los empleados están cansados de que no se les cumpla, que jueguen con sus monedas.

Si "NO HAY PLATA" no le paguen suculentos sueldos a funcionarios recién incorporados que a pesar de casi casi cuatro meses aún no tienen idea de que hacer o como solucionar los temas importantes, o el negocio de no cumplir y el no hacer nada está ligado a algún “currito” con empresas foráneas al ente municipal??? Es lo que piensa Juancho Pueblo que espera que les arreglen los caños rotos que vierten aguas servidas y calles cada vez mas intransitables.

No se les ha pagado las horas jornales trabajadas, los adicionales, se había comprometido Azcue pagar por planilla complementaria, no se cumplió, no vino el 22 % que dio de aumento.

Hay un sólo gremio que acepto el arreglo propuesto por la intendencia, los demás no aceptaron y hubo un gremio que no se lo tubo en cuenta. Maquinas dicen algunos para arreglarle el predio de el gremio AMIGO, hay para el arreglo de calles no,

A los mecánicos, gomeros, lavadero, chapistas, electricistas etc, se les debe dos meses dos meses, en una palabra al personal que realiza las tareas de mantenimientos de los unidades que esta en el corralón,

EL PERSONAL CUMPLE SUS TAREAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO, SE PRESENTARON LAS CORRESPONDIENTES NOTAS PARA INFORMAR DE QUE ESTAN EN ASAMBLEA PERMANENTE, CUMPLIENDO LOS PASOS LEGALES PARA NO SER TRATADOS EN REBELDIA

AMPLIAREMOS