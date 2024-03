Además SE MODIFIQUE EL MECANISMO DE COBRO DE LA MENCIONADA TASA; QUE EL CÁLCULO DE LA MISMA SURJA DE LA CANTIDAD DE METROS LINEALES QUE OCUPA EL FRENTE DE LA VIVIENDA DEL USUARIO y no por consumo, y que SE LLEVEN ADELANTE EXENCIONES EN LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO, utilizando la segmentación previamente existente y aplicandose de la siguiente manera:

-100% de quita de tasa de alumbrado público a los usuarios segmento 2

-75% de quita de tasa de alumbrado público a los usuarios segmento 3

-Y un 50% de quita de tasa de alumbrado público a los usuarios segmento 1.



El aumento en las facturas de energía eléctrica debido a la reducción de subsidios, al alza en los precios mayoristas y al incremento del consumo por cuestiones estacionales, sumado a la crítica situación económica actual, comienza a golpear vilmente en los bolsillos de las familias, comerciantes, industriales y todos los consumidores.



De no tomar cartas en el asunto se volverá insostenible el pago de las boletas en muchísimas situaciones, la gente no puede estar eligiendo si come o paga la luz, si come o paga impuestos. Es clave llevar adelante políticas públicas para aliviar esta presión.

En este sentido es que tomando la recomendación realizada en el proyecto de Ley presentado por el Senador Nacional Edgardo Kueider, que cuenta con media sanción y que sugiere la quita de tasas de la factura de luz (entre otras cuestiones), es que hace varias semanas ya comencé a trabajar en este proyecto de ordenanza que ingresé al Concejo Deliberante el pasado miércoles 27 de marzo.



Invito a los ediles de las demás fuerzas políticas y al intendente a que lean el decreto del gobernador Frigerio de diciembre de 2023 (que se renovó de la gestión de Bordet) mediante el cual se suspendieron los impuestos provinciales en la factura de la luz por un año. Si prestan atención en ese decreto, el actual gobernador, que comulga en el mismo frente político que el intendente Azcué, ya invitaba a los municipios a hacer lo propio, reduciendo la carga impositiva municipal en las facturas por consumos de energía eléctrica. En consonancia con ello, espero que este proyecto sea bien recibido por los colegas concejales del PRO, UCR y de LLA, y el propio intendente, y se pueda lograr su aprobación, porque sería de gran ayuda para la vida de los vecinos de nuestra querida Concordia.