Con las zonas ya definidas, varios clubes argentinos querrán sumar a sus vitrinas el prestigioso torneo en el que vienen dominando los equipos brasileños que cuentan con un presupuesto muchísimo más holgado.

La predicción de la Inteligencia Artificial

Ni siquiera la Inteligencia Artificial quiso quedar al margen de la Copa Libertadores en la previa y un usuario publicó en la red social X (ex Twitter), el paso a paso detallado del torneo y reveló quien será el campeón de la próxima edición.

En primera instancia, en el video viral, la IA anunció quienes serían los equipos que avanzarían a los octavos de final: Fluminense, Sao Pablo, Gremio, Liga de Quito, River, Estudiantes, Flamengo, Peñarol, Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador, Junior, Bolivar, Independiente del Valle y Nacional de Uruguay.

Luego de haber predijo los cruces que se desatarían en octavos de final y las llaves, según la IA, quedaron así: Sao Pablo vs Independiente del Valle, Palmeiras vs Nacional, Gremio vs Cerro Porteño, Peñarol vs Barcelona, River vs Bolivar, Flamengo vs Estudiantes, Fluminense vs Junior, y Liga de Quito vs Rosario Central.

El video aseguró que los ganadores que pasaron a cuartos de final fueron Independiente del Valle, Palmeiras, Cerro Porteño, Barcelona, River, Estudiantes, Fluminense y Liga de Quito.

En las llaves por los cuartos de final, la IA determinó que Palmeiras se impondría a Independiente del Valle, Barcelona eliminará a Cerro Porteño, River se llevará el duelo entre los dos argentinos dejando en el camino a Estudiantes y el último campeón Fluminense superará a Liga de Quito.

En las semifinales, River y Palmeiras avanzarán a la final tras ganarle su respectiva serie a Fluminense y Barcelona de Ecuador. Y en la esperada final que se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires, la Copa Libertadores 2024 la obtendrá River Plate y será el campeón de está edición del certamen.

Los grupos de la Copa Libertadores 2024

En los primeros días de abril empezarán los choques correspondientes a los grupos. La fase culminará en la semana del 19 de mayo, al tiempo que los octavos se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Los cuartos serán entre el 18 al 25 de septiembre, la semi del 23 al 10 de octubre y la final, a partido de único, se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires.