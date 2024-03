“Se suspende la medida dispuesta por Ordenanza 37.820 s/carril preferencial para transporte urbano de pasajeros y prohibición de estacionamiento en calle San Luis”; “Se modificaron los artículos 3 ° y 17° de la Ordenanza 35.701 Reordenamiento Medido, que beneficia a los vecinos”; “Se crea el servicio en línea para la atención del contribuyente” entre otros.

La presidente del cuerpo Magdalena Reta de Urquiza, dio inicio a la sesión a las 9 hs. con el izamiento de la insignia patria a cargo de los concejales Silvina Ovelar y Guillermo Satalía Mendez.

En la sesión de este jueves los asuntos entrados fueron derivados a las respectivas comisiones en tanto varios fueron tratados sobre tablas.

De esta manera y luego de su tratamiento sobre tablas:

“Se aprobó la declaración de Emergencia Sanitaria y Epidemiológica en Concordia, debido a la situación actual ante la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del virus del dengue”. En principio por el término de tres meses. La misma faculta al Departamento Ejecutivo a la utilización de un régimen de compras por excepción para la adquisición de los bienes y/o servicios requeridos, mediante el procedimiento de compra directa, previo cotejo de precios, debiendo hacerse extensiva la participación a los proveedores no inscriptos conforme al procedimiento que instrumente el Departamento Ejecutivo. Aprobado por unanimidad.

“Se aprobó la condonación por dos días de la tasa de ocupación de los espacios públicos solicitada por los expositores durante la Feria de las Golondrinas”. (Expediente 27.916). Aprobado por unanimidad.

“Se aprobó suspender la medida dispuesta por Ordenanza 37.820 sobre carril preferencial para transporte urbano de pasajeros y prohibición de estacionamiento en calle San Luis, solicitada por el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia”. (Expediente N° 27.833) Aprobado por unanimidad.

“Se ratificó el Decreto 321/24 del Departamento Ejecutivo por el cual de modifica la reducción de tarifas por el costo de bajada de bandera para radiomóviles y se establece de 20 a 17 fichas” (Expediente N° 27.889). Aprobado por unanimidad.

“Se sanciona rechazar integralmente el Decreto 338/2019 sobre aceptación de donación de la obra “Árbol de la Vida” efectuada por el Sr. Juan Carlos Cresto. Solicitando al Departamento Ejecutivo la remoción de la obra y devuelta a su propietario” (Expediente N° 27.928) Aprobado por 10 votos positivos y 3 negativos.

“Se modifican los artículos 3° y 17° de la Ordenanza N° 35.701 de Reordenamiento de Estacionamiento Medido, que beneficia a personal docente, no docente y frentistas que habitan en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal que se encontraban excluidos por la normativa vigente hasta el momento. De igual modo es menester aclarar para su mejor instrumentación práctica las exenciones para los comercios”. Quedan exceptuados del pago del sistema: a) vehículos de la Policía Provincial, Policía Federal, Municipalidad, Estado provincial y nacional (cuya matrícula pertenece al Estado) b) Bomberos Voluntarios y ambulancias en cumplimiento de sus servicios específicos y que estén debidamente registrados en el sistema. c) Prensa en cumplimiento de sus servicios específicos d) Vehículos para discapacitados (se registrará una sola persona presentando la documentación pertinente) e) Vehículos de carga y descarga de mercadería dentro de las zonas establecidas por Ordenanza. F) Los que prestan servicios de bien público. G) Frentista propietario del inmueble y titular del vehículo deberá presentar DNI con domicilio en el inmueble, factura de servicio de energía eléctrica de uso residencial a su nombre y en el domicilio requerido, tarjeta identificatoria, carnet de conducir emitido por la Municipalidad de Concordia. g 1) Frentista con entrada de garaje, la excepción será para dicha entrada debidamente identificada, g2) Frentista con entrada de garaje sobre la vereda, a la cual está prohibido estacionar motivo ya sea por estar a la izquierda o parada de colectivo, etc. Se le otorgará el beneficio de liberación de una sola matrícula usando el mismo régimen con respecto al frentista sin garaje y exigiendo los mismos requisitos. g3) Frentista sin entrada de garaje, la excepción será en la cuadra de su domicilio. g4) Con respecto a las viviendas comprendidas dentro del régimen de propiedad horizontal, el beneficio se otorgará si no tiene entrada de garaje y deberán cumplimentar con todos los requisitos por el área de estacionamiento y se accederá a una sola matrícula automotor. En el caso de propiedad horizontal que cuentan con entradas de garaje pero no cuentan con cocheras suficientes para cubrir la totalidad de las viviendas que conforman el edificio, el interesado deberá presentar además constancia emitida por el consorcio en la que se dé cuenta de que el departamento en el que habita el interesado carece de cochera y, el otorgamiento del beneficio quedará sujeto al análisis del área de Estacionamiento Medido y limitado a una sola matrícula por departamento y en la misma cuadra de su domicilio.(Expediente N°27.932) Aprobado por Unanimidad.

“Se aprueba el Proyecto de Resolución expresando beneplácito por el 50° Aniversario del inicio de la construcción del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, este 1° de Abril” (Expediente N°27.940). Aprobado por Unanimidad.

“Se declara de Interés Municipal las Jornadas de atención de Screening Mamario(mamografías) que se desarrollan en el Hospital Delicia C. Masvernat” (13, 20 y 27 de marzo) (Expediente N° 27.934). Aprobado por Unanimidad.

“Se declara de Interés Municipal y Educativo la capacitación en inmunización, Hablemos un mismo idioma (Expediente N° 27.884). Aprobado por Unanimidad.

“Se aprueba la modificación de la Ordenanza N° 30.108 que permite aceptar Echeqs” (Expediente N° 27.897). Aprobado por unanimidad.

“No, se aprobaron las actuaciones por las cuales el Departamento Ejecutivo remite copia de Decreto 1653 de la gestión anterior sobre Convocatoria a Concurso para cubrir cargos de Contador y Tesorero de la Municipalidad de Concordia”. (Expediente N°27.818). Aprobado por unanimidad.

En la oportunidad se dejó planteado la solicitud del concejal Pablo Bovino donde se cita al titular del EDOS para brindar información sobre temas inherentes al organismo.

Asimismo, la edil Claudia Villalba ha mocionado un plazo de 10 días hábiles para que el Departamento Ejecutivo responda sobre el Proyecto de Ordenanza Declaración de Emergencia Alimentaria en la ciudad de Concordia. (Expediente N° 27.819).

Tomaron activa intervención durante la presente sesión los ediles del bloque;

Juntos por Entre Ríos:

Concejal Dr. Felipe Sastre (vicepresidente 1° del H.C.D), Concejal Eliana Lagraña (presidente de bloque), Concejal Celeste Fuscado, Concejal Silvina Ovelar, Concejal Mauricio Rey, Concejal Emanuel Godoy, Concejal Verónica Del Boca.

Más para Entre Ríos

Concejal Carolina Amiano (vicepresidente 2° del H.C.D). Concejal Claudia Villalba (presidente de bloque), Concejal Guillermo Satalía Méndez, Concejal Pablo Bovino

La Libertad Avanza

Concejal Javier Aguilar (presidente de bloque), Concejal Yaiza Pessolani

Para finalizar y con motivo del próximo feriado de Semana Santa, el pleno del Concejo Deliberante de Concordia votó sesionar el miércoles 27 de marzo a las 09 hs.

