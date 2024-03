La CGT Regional Concordia, fiel a sus principios no estuvo ausente y organizo una disertación en su sede de calle Pellegrini la que estuvo a cargo de la Dra. Cielo Petit.

ByN dialogo con la dirigente gremial, Silvia Delaloye, una de las tres personas que integran el triunviro directivo de la Regional, y nos comentaba “el viernes 8 de marzo hicimos una jornada de Capacitación, porque consideramos que este día nació como "El Día de la Mujer Trabajadora” y nosotros como CGT no podemos dejar pasar un día así, entonces organizamos una Jornada de Capacitación dictado por la Dra. Petit, quien disertó sobre los derechos de la mujer.

Continuo Delaloye “estoy muy agradecida a la Doctora, lo estamos todos, porque las jornadas de capacitación han sido muy buenas, no tienen desperdicios, lo importante es que la gente se concientice que esta profesional nos da unas capacitaciones muy buenas y para que la próxima vez la convocatoria vaya sumando más participantes”

En cuanto si esta jornada era de protesta contra los funcionarios actuales, la dirigente gremial afirmo “es una jornada de capacitación...en ningún momento se habló de protesta contra el gobierno ni nada, nosotros nos capacitamos sobre los derechos de la mujer, lo que nosotros entendemos que debemos continuar defendiendo y que la conciencia de que si nosotros dejamos de defender nuestros derechos podemos ir perdiéndolos, por eso en ningún momento se habló de política partidaria ni nada, así que nosotros hablamos de los derechos de las mujeres nada más”

Con respecto a la marcha que se realizó por las calles de la Ciudad Delaloye expresó a ByN “había gente de la CGT que participo, personalmente no estuve porque estaba en la Capacitación, en la CGT”

También Silvia dijo ante los problemas laborales “me preocupa la falta de acercamiento de parte de los trabajadores, considero que la situación actual está muy difícil para el trabajador y no veo esa movilidad de los trabajadores para realizar sus reclamos”ByN.

En cuanto al interés de parte del Gobierno Nacional de dejar sin efectos los reclamos salariales de los trabajadores por intermedio de las Paritarias, la dirigente cegetista comento “para nosotros es quitar derechos a los trabajadores, porque no podemos estar sin Paritarias, tendríamos que estar todos los gremios con Paritarias abiertas, libres, porque es la única forma que tenemos nosotros -los trabajadores- de reivindicar los sueldos. Hoy por hoy no tenes Paritarias, aparte de eso no podes hacer paro porque te descuentan el día. Entonces el trabajador cobra poco y le descuentan el día”.

Por ultimo agregó “el trabajador siempre está un escalón más abajo, el poder siempre lo tiene la patronal, si vas solo lo más probable es que lo echen. Estar sindicalizado, para que sea el sindicato el que también te apoye y luche por tus derechos. Les pido a los trabajadores que tomemos conciencia y que no podemos continuar perdiendo nuestros derechos”ByN