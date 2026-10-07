Noruega debate si recuperar o sellar un submarino nazi con 67 toneladas de mercurio hundido en 1945

A unos 150 metros bajo la superficie del mar, al oeste de la isla noruega de Fedje, descansa en el fondo un capítulo de la historia bélica alemana. El submarino se llama U-864. Desde hace más de ocho décadas permanece allí, partido en dos, rodeado de sedimentos y de una carga que sigue siendo un problema ambiental.

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U-864 es un caso excepcional, según los documentos históricos, a bordo se encontraban probablemente grandes cantidades de mercurio, un pedido japonés menciona 1.867 contenedores. Si todo el envío hubiera estado a bordo, equivaldría a entre 65 y 67 toneladas.

Sin embargo, no se conservan los manifiestos de carga exactos, por lo que la cantidad real sigue sin conocerse con certeza. Lo único seguro es que en el pecio aún queda mercurio almacenado.

El último viaje acaba en una tragedia mortal

En febrero de 1945 la guerra se encontraba en su fase final. Aun así, el U-864 seguía cumpliendo una misión especial. El submarino alemán debía llegar a Japón pasando por Noruega. A bordo viajaban, además de equipamiento militar y técnico, especialistas y materiales destinados a la industria armamentística japonesa.

Pero el viaje terminó frente a Fedje.

El submarino británico HMS Venturer había descifrado las comunicaciones por radio alemanas y localizó al U-864. El 9 de febrero de 1945, el Venturer lanzó un torpedo. Impactó en el submarino alemán y lo destruyó. El U-864 se hundió hasta unos 150 metros de profundidad. Las 73 personas que iban a bordo murieron. El ataque se considera el único caso conocido en el que un submarino en inmersión hundió a otro submarino igualmente sumergido.

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El pecio se descubre en 2003

Sólo décadas más tarde el U-864 volvió a ponerse en el foco, las pistas sobre su singular carga acabaron llevando a investigaciones frente a la costa noruega. En 2003, el pecio fue localizado por el buque de la Armada noruega KNM Tyr. Se comprobó entonces que el submarino no había quedado intacto en el fondo marino. Los dos fragmentos del pecio reposan separados entre sí, a unos 150 metros de profundidad.

El problema de la carga es que el mercurio no desaparece sin más. Puede permanecer durante mucho tiempo en el medio ambiente, ya que, a diferencia de muchos contaminantes orgánicos, no se degrada biológicamente.

El tiempo que el mercurio permanece en la naturaleza depende de su forma química y de las condiciones ambientales. En sedimentos contaminados puede conservarse durante décadas, en algunos casos incluso durante siglos. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense EPA advierte de que el mercurio presente en los suelos puede liberarse potencialmente a lo largo de cientos de años.

Resulta especialmente problemático que los microorganismos puedan transformar el mercurio en metilmercurio. Esta forma, mucho más tóxica, se acumula en la cadena alimentaria, sobre todo en los peces.

Nuevas imágenes desde las profundidades

El aspecto actual del pecio se aprecia en nuevas imágenes de la administración costera noruega Kystverket.

En mayo de 2025, Kystverket ordenó examinar el pecio con vehículos submarinos teledirigidos. Se utilizaron, entre otros, WROV, vehículos operados remotamente y conectados por cable a un buque, cámaras 4K, fotogrametría y técnicas de medición acústica. A partir de las imágenes se elaboró además un modelo tridimensional del pecio y del fondo marino que lo rodea.

El submarino se encuentra muy por debajo de la superficie, incrustado en parte en los sedimentos del lecho marino.

Una carga peligrosa

Muchos de los presumibles 1.867 contenedores debieron dañarse durante el naufragio.

Un eventual rescate podría retirar parte del mercurio del pecio, pero al mismo tiempo las propias labores correrían el riesgo de remover sedimentos contaminados y liberar sustancias tóxicas.

Esta fue precisamente la experiencia de las autoridades noruegas durante las inspecciones y trabajos de recuperación realizados en 2026, en los que se extrajeron 22 contenedores del pecio. Según los primeros análisis, alrededor del 80% de ellos estaba dañado y presentaba fugas. Aproximadamente media tonelada de mercurio llegó así a tierra. Al mismo tiempo, según la administración costera noruega, también se liberó mercurio al agua en la zona de trabajo.

¿Rescatarlo o sellarlo para siempre?

Noruega se enfrenta así a un dilema.

¿Debe intentarse recuperar la peligrosa carga de un pecio de guerra de 81 años de antigüedad situado a 150 metros de profundidad? ¿O es preferible cubrir de forma permanente el pecio y el fondo marino contaminado?

Desde hace años se discute sobre esta cuestión. En 2026, tras la experiencia de los trabajos realizados, Kystverket volvió a recomendar que se cubra el pecio. A juicio del organismo, una operación de rescate a gran escala podría liberar más contaminantes de los que conseguiría retirar.

Cubrirlo tampoco sería una solución sencilla, la estructura debería ser supervisada a largo plazo.

Los habitantes de Fedje conviven con la realidad de que, a pocos kilómetros de su costa, yace un submarino alemán cuya carga sigue planteando interrogantes. Aunque hoy, décadas después, la tecnología permite observar en detalle el interior del pecio, la cuestión esencial continúa sin respuesta: qué debe hacerse con él.

Por cierto, las autoridades noruegas analizan desde hace años los peces y mariscos de la zona. Por ahora, aparentemente no hay motivo para una preocupación excesiva, los estudios siguen mostrando niveles de mercurio estables o bajos.