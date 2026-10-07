Irán amenaza con ataques preventivos mientras EE.UU. duda de quién manda en Teherán

El portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, ha asegurado este miércoles que las fuerzas armadas están preparadas para llevar a cabo ataques preventivos en la guerra contra Estados Unidos, mientras altos cargos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) han reivindicado un control más férreo del estrecho de Ormuz y Washington ha puesto en duda hasta qué punto el liderazgo civil iraní tiene realmente autoridad.

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"Si las circunstancias lo requieren, en el futuro llevaremos a cabo operaciones preventivas para impedir que el enemigo cometa cualquier acto de agresión o intrusión", dijo Akraminia a la agencia estatal IRNA.

Responsables del IRGC señalaron por separado que Ormuz está firmemente en manos de Teherán, pese al bloqueo naval paralelo de EE.UU. sobre esta vía marítima vital.

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"El estrecho de Ormuz está cerrado y las fuerzas armadas tienen pleno control sobre él, y esta situación continuará hasta que se atiendan las demandas legítimas de Irán", afirmó en una entrevista con medios de comunicación el general de brigada Mohammad Reza Naqdi, asesor principal del IRGC.

Sostuvo que algunos buques están utilizando embarcaciones pequeñas para meter de contrabando petróleo a través del estrecho hacia grandes petroleros.

"Pronto se bloqueará un pequeño número de las rutas que los infractores han creado volando y destruyendo algunos de los pasos rocosos existentes en el estrecho de Ormuz", afirmó Naqdi.

Un segundo asesor del IRGC, el general de brigada Amirahmadi, explicó que organismos internacionales habían registrado una media de unos 10 buques al día transitando el estrecho, frente a casi 125 antes de la guerra, que comenzó con ataques estadounidenses-israelíes contra Irán el 28 de febrero. "Estos buques son sobre todo aquellos que transitan por la vía marítima y por la ruta designada con el permiso de la República Islámica de Irán", señaló.

Washington cuestiona a las autoridades iraníes

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha afirmado en un discurso este miércoles que el Gobierno está inmerso en negociaciones mientras se enfrenta al mismo tiempo a lo que él calificó como "una guerra total en todos los frentes".

"Hablamos desde una posición de dignidad y poder y, al mismo tiempo, estamos impulsando con intensidad un programa de resistencia y resiliencia", dijo Pezeshkian.

Respecto a la grave escasez de electricidad del país, indicó que el Gobierno cerraría centros deportivos y culturales si fuera necesario para reducir el consumo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que confirmó que Washington había mantenido conversaciones con Pezeshkian y el ministro de Exteriores Abbas Araghchi, señaló que no estaba claro cuánta autoridad ejercen ambos dentro de la estructura de poder iraní. "Una de las cosas que hemos detectado es que no está del todo claro cómo toma decisiones su país", declaró Vance a Reuters tras un acto de campaña en Alaska.

Añadió que el principal objetivo de EE.UU. era evitar que Irán obtenga armas nucleares y sugirió que Teherán debería dar un paso concreto en materia de enriquecimiento para demostrar que no busca hacerse con ellas. "Creo que, si quieren mostrar un compromiso de no construir un arma nuclear, harían algo significativo con su capacidad de enriquecimiento", ahondó Vance.

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado desde el estado de Maryland, donde se encuentra haciendo campaña de cara a las elecciones de medio mandato, que Irán ya "no es tan matón" y sostuvo que EE.UU. ejerce un control total sobre el estrecho.

"Eran el matón de Oriente Medio. Ya no son tanto el matón, pero tenemos que terminar el trabajo. Y solo es cuestión de cómo queremos hacerlo, de la manera agradable o de la no tan agradable. Y muy pronto lo sabréis", dijo.

Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones a quienes toman las decisiones en el país, ha pedido "un nuevo liderazgo en Irán" y ha asegurado que el nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei, que aún no ha hecho ni una sola aparición pública desde que fue nombrado líder supremo en marzo, es "un hombre enfermo".

Sin embargo, en un pódcast de junio, Trump sugirió que el joven Jamenei estaba al mando. "Dicen que está dando la aprobación, porque así ha sido durante muchísimo tiempo", sostuvo el presidente estadounidense.