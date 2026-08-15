ECU suspende y reprogramara sus actividades.

Lamentablemente, debido al calendario de actividades y a los compromisos ya asumidos, no disponemos de una fecha disponible entre el 15 de agosto y el 21 de septiembre para realizar una nueva edición.

Por este motivo, hemos decidido unificar las actividades y trasladar al 21 de septiembre, Día del Estudiante, la realización del Ferro, el Banderazo y la Guerra de Hinchadas.

Entradas.

Quienes ya hayan adquirido su entrada podrán:

- Conservarla y utilizarla el 21 de septiembre, sin necesidad de realizar ningún trámite.

- Solicitar la devolución del dinero en caso de no poder asistir en la nueva fecha.

Inscripciones a la Guerra de Hinchadas.

Del mismo modo, quienes hayan abonado su inscripción podrán:

- Mantenerla vigente para la actividad del 21 de septiembre.

- Solicitar la devolución del dinero en caso de no poder participar en la nueva fecha.

Para solicitar las devoluciones, próximamente informaremos el mecanismo y los medios habilitados para realizar el trámite.

Les agradecemos enormemente la comprensión y el acompañamiento ante esta decisión, que tomamos priorizando la seguridad de todos y buscando que podamos disfrutar de nuestras actividades como corresponde, con tranquilidad, seguridad y la presencia de todos los estudiantes.

Estudiantes Concordienses Unidos.

ECU 2026.