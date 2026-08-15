ECU suspende y reprogramara sus actividades.
Lamentablemente, debido al calendario de actividades y a los compromisos ya asumidos, no disponemos de una fecha disponible entre el 15 de agosto y el 21 de septiembre para realizar una nueva edición.
Por este motivo, hemos decidido unificar las actividades y trasladar al 21 de septiembre, Día del Estudiante, la realización del Ferro, el Banderazo y la Guerra de Hinchadas.
Entradas.
Quienes ya hayan adquirido su entrada podrán:
- Conservarla y utilizarla el 21 de septiembre, sin necesidad de realizar ningún trámite.
- Solicitar la devolución del dinero en caso de no poder asistir en la nueva fecha.
Inscripciones a la Guerra de Hinchadas.
Del mismo modo, quienes hayan abonado su inscripción podrán:
- Mantenerla vigente para la actividad del 21 de septiembre.
- Solicitar la devolución del dinero en caso de no poder participar en la nueva fecha.
Para solicitar las devoluciones, próximamente informaremos el mecanismo y los medios habilitados para realizar el trámite.
Les agradecemos enormemente la comprensión y el acompañamiento ante esta decisión, que tomamos priorizando la seguridad de todos y buscando que podamos disfrutar de nuestras actividades como corresponde, con tranquilidad, seguridad y la presencia de todos los estudiantes.
Estudiantes Concordienses Unidos.
ECU 2026.