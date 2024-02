SE REINAUGURÓ LA BIBLIOTECA POPULAR “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

En la tarde de este miércoles, el intendente Francisco Azcué encabezó el acto de reinauguración de la Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” luego de permanecer cerrada durante 10 años.



En sus palabras, el Presidente Municipal remarcó que “nos hemos comprometido con nuestra sociedad a usar la educación como una herramienta de transformación y estamos convencidos que es lo más poderoso que tenemos” añadiendo que debemos “contener a nuestros jóvenes, abrazar a nuestra comunidad porque para crecer, tenemos que educar”.



Azcué destacó que cuando conformó su equipo de gobierno lo hizo pensando en aquellas personas que consideraba las mejores en las responsabilidades a cumplir “y hoy, a 60 días de iniciar la gestión, estamos viendo estos resultados. Este es un espacio donde no sólo vamos a fomentar solamente la lectura sino la cultura en general y los invito a todos a que seamos parte de este camino”.



Por último señaló que el Estado debe brindar herramientas a la comunidad para que la misma pueda salir adelante “sin deberle ningún favor a nadie, cada uno desde el lugar que ocupa, transmitiendo a las generaciones que nos siguen que el esfuerzo y el mérito valen. Una de las instrucciones que nos dio el gobernador Rogelio Frigerio es la de trabajar mancomunadamente y es lo que venimos haciendo hasta ahora, como en el caso de la Educación, junto a la Dirección Departamental. No importa de quién son competencia las bibliotecas o las escuelas, están en la ciudad y los chicos que asisten son concordienses”.



APOSTAR AL CRECIMIENTO DE LAS PERSONAS



Por su parte, Carlos Gatto, director de Educación de la Municipalidad de Concordia recordó que durante su paso por el Concejo Deliberante en los años 90 fue parte de la apertura de dicha biblioteca y hoy, después de estar 10 años cerrada, “nos propusimos desde la gestión reabrir este espacio es tan importante para el barrio” teniendo en cuenta que tiene a su alrededor dos establecimientos educativos, transformándose en un lugar no sólo para los estudiantes sino para la comunidad toda.



“De alguna forma es acercarlos a los libros, que por ahí por distancias, por tiempo, quizás están alejadas de las bibliotecas de otros lugares” adelantando que el objetivo es poder incorporar otras actividades como ser talleres “que sirvan para el crecimiento de las personas”.



UN POCO DE HISTORIA



La biblioteca, ubicada en el barrio Tavella Norte, fue creada en agosto de 1999, por un grupo de vecinos, con el propósito de encaminar la elevación intelectual de este barrio y difundir, los libros, en todas las esferas sociales.



Es una asociación civil autónoma, sostenida básicamente por sus socios, con el fin de brindar información, educación, recreación y animación sociocultural mediante una colección bibliográfica y multimedia, de carácter general y abierta a todo público.



Esta biblioteca es un proyecto, que tiene que ver con atesorar objetos de cultura, ordenarlos, preservarlos, distribuirlos, difundirlos, y compartirlos con todos los actores de nuestra comunidad escolar.



La misma se encuentra ubicada en Laprida y Los Viñedos, y atenderá en los horarios de 7 a 13 horas y de 16 a 20 horas, de lunes a viernes.



Estuvieron presentes la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el director Departamental de Escuelas Julio Barrios; la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez; la subsecretaria de Ambiente Constanza Montoreano; ex diputado provincial Alberto Rotman; el concejal Mauricio Rey; personal docente de las escuelas de la zona y vecinos del barrio. Las actividades finalizaron con la actuación artística de Julián Ríos.