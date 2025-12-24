Cómo se cerró el acuerdo para que la UE concediera a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros

La verdadera cumbre comenzó la noche antes de que los líderes europeos acudieran al edificio Europa el pasado jueves para su última reunión del año. Como suele ocurrir en Bruselas, el orden del día era meramente indicativo, y los verdaderos asuntos se trataron al margen.

Sobre la mesa había un plan innovador para conceder un préstamo de reparación a Kiev basado en activos rusos inmovilizados, la mayoría en Bélgica. Era la opción preferida por el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen; la resistencia del primer ministro belga Bart de Wever fue el principal obstáculo, pero no el único.

Al final, la UE acordó una solución muy diferente y renunció al préstamo para reparaciones. Este es un relato de cómo se llegó al acuerdo. El miércoles por la noche, los dirigentes de la UE y sus homólogos de los países candidatos a la adhesión se reunieron en una cena de trabajo.

Aunque la reunión se centró aparentemente en la ampliación, la verdadera cuestión que preocupaba a los líderes era el futuro de Ucrania y cómo mantener el país a flote financieramente mientras se dilatan las negociaciones de paz y Estados Unidos se retira. Esa misma noche, Von der Leyen, Merz y de Wever se excusaron de la cena UE-Balcanes Occidentales para asistir a una reunión paralela sobre el préstamo de reparaciones.

El primer ministro belga, enfadado por su imagen de activo ruso en algunos medios de comunicación, tenía claro que Ucrania debía recibir una ayuda financiera, pero que no debía ser a costa exclusiva de su país o poner en peligro el sector financiero belga y, posiblemente, la eurozona.

El miércoles por la noche, de Wever se dio cuenta de que el viento estaba cambiando. Italia se había pronunciado a su favor, solicitando que se estudiasen otras opciones, y Roma se mostraba cada vez más preocupada por las repercusiones que podría tener el préstamo de reparaciones.



Además, la agencia de calificación crediticia Fitch había puesto a Euroclear, el depositario de los activos rusos congelados en Bélgica, en vigilancia negativa, alegando riesgos legales y de liquidez. Un diplomático declaró a 'Euronews' que Euroclear estaba en el centro de las discusiones. Lo que ocurre con las fuerzas del mercado, explicó el funcionario, es que una vez que se desatan, toman vida propia y no se pueden controlar.

Los promotores del préstamo de reparación insistieron en que no habría confiscación de los activos rusos y que los riesgos para Bélgica estarían suficientemente cubiertos, pero no estaba claro que los mercados estuvieran de acuerdo. Para Bercy, el poderoso ministro de Finanzas francés, ese riesgo no podía ignorarse.

"La idea del riesgo sistémico no es ninguna broma", dijo un diplomático. Mientras tanto, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se burló de su homólogo belga diciendo que sería sometido a tortura. Orbán también creó confusión tras declarar que el préstamo para reparaciones se había eliminado de los puntos de debate de la cumbre.

Los funcionarios negaron sus comentarios e incluso su aliado eslovaco Robert Fico bromeó en declaraciones a 'Euronews' diciendo que su amigo Viktor parecía confundido sobre el orden del día de la cumbre. "Sólo hablaremos del préstamo de reparaciones", dijo.



Pero Orbán, que se regodea en su imagen de enfant terrible, pero que también es el jefe de Estado de mayor rango en el Consejo Europeo y conoce bien la maquinaria de Bruselas, tenía algo entre manos.

Activar el plan B

La cumbre comenzó con una dramática declaración de Von der Leyen: los líderes de la UE no abandonarían el edificio hasta encontrar una solución sobre cómo financiar Ucrania. La prensa bruselense especuló con la posibilidad de que la cumbre se prolongara hasta bien entrado el fin de semana, recordando a una cumbre de cuatro días en la que se llegó a un acuerdo sobre un plan de recuperación pospandémica en 2020.

A puerta cerrada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dirigió a los Veintisiete. Dijo a los líderes que Rusia, como agresor, debía pagar por los daños causados a su país, y se refirió al préstamo de reparaciones como un "enfoque inteligente y justo".

Tras exponer sus argumentos, Zelenski dejó que los líderes reunidos discutieran a puerta cerrada el destino de los préstamos de reparación. Empleó un tono mucho más severo en la rueda de prensa que siguió a su intervención en la sala, advirtiendo que sin una inyección de dinero a más tardar en primavera, el esfuerzo bélico de Ucrania se vería mermado.

Al comienzo de la cena, el préstamo para reparaciones era el principal tema de discusión. Von der Leyen, Merz y Frederiksen hablaron de los méritos de la propuesta, argumentando que mantendría a Ucrania bien financiada y que Rusia tendría que pagar por los daños según el principio de "si lo rompes, lo pagas".

El canciller alemán Friedrich Merz, a la izquierda, y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. AP Photo

Desde el punto de vista político, el préstamo para reparaciones también era bueno, ya que significaba que el grueso de la financiación no recaería en el contribuyente europeo, algo que Von der Leyen había argumentado que sería muy difícil de entender para la opinión pública europea.

Mientras diferentes líderes de la mesa pedían la palabra, Giorgia Meloni hizo una larga intervención poniendo en duda el plan, descrito como detallado y bien pensado por personas familiarizadas con las discusiones.

Orbán también se pronunció en contra, mientras que una petición belga de garantías ilimitadas levantó ampollas, con otros líderes conscientes de que tendrían que pedir permiso a sus Parlamentos nacionales para comprometerse a algo que ni siquiera podían cuantificar.



En ese momento, el presidente del Consejo, António Costa, tuvo claro que el préstamo para reparaciones se había topado con un muro y que había llegado el momento de sacar a relucir el plan B, que también venía con condiciones.

Costa recordó a los líderes que la Comisión había presentado una alternativa para cubrir los 90.000 millones de euros que Ucrania necesitaría para el próximo año y 2027 mediante un préstamo conjunto respaldado por el presupuesto de la UE. Requeriría un voto unánime; Costa sugirió que, siempre que Orbán no lo vetara, el plan B estaba sobre la mesa.

"Costa comprendió que el préstamo de reparación estaba atascado y tomó la iniciativa, ya que Von der Leyen no podía, para activar el plan B", dijo un diplomático. "Eso cambió el curso de la noche".

Huddle en la sala húngara

Con el plan B en marcha, Orbán se reunió con su homólogo checo, Andrej Babiš, y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en la sala húngara del edificio del Consejo. Polonia al margen, supuso una especie de resurrección para el formato de Visegrado, moribundo desde el inicio de la guerra de Ucrania debido a las divergencias entre sus miembros sobre cómo tratar a Rusia, especialmente entre Budapest y Varsovia.

'Euronews' fue la primera en informar a medianoche de que Orbán, Babiš y Fico se reunían en privado para discutir una forma de que la UE emitiera deuda conjunta sin su participación; los países dispuestos a pagar por Kiev pagarían, mientras que los tres tendrían una cláusula de exclusión.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. AP Photo

El informe de 'Euronews**' se confirmó tres horas después en las conclusiones de la cumbre.** Una persona familiarizada con las conversaciones dijo que fue Babiš quien propuso la idea de recurrir a la "cooperación reforzada" prevista en los Tratados de la UE. Orbán colgó una foto de la reunión de los tres en las redes sociales, y Babiš publicó su propia confirmación en X diciendo a sus seguidores "cruzad los dedos por mí para que salga bien".

Una vez establecido su acuerdo, y con la propuesta legal por escrito, la cumbre avanzó rápidamente hacia un acuerdo. Dos diplomáticos dijeron a 'Euronews' que "no se prometió nada" a cambio de que Orbán levantara su veto. Una fuente explicó que, aunque el primer ministro húngaro es profundamente escéptico respecto a Zelenski y su Gobierno, no le interesa que Ucrania se hunda, y su país se dirija a las urnas en abril. Al salir de la cumbre, Orbán levantó las manos ante los periodistas. "Somos inocentes".

Alemania, marginada en una "victoria para Europa y Ucrania"

Con el acuerdo cerrado, llegó la hora de la política. El primer ministro belga, De Wever, celebró una victoria para Ucrania, Europa y el derecho internacional. "Todo el mundo puede salir victorioso de esta reunión. Financiar a Ucrania no es caridad, es la inversión más importante que podemos hacer en nuestra propia seguridad", dijo.



De Wever se había mantenido firme, entendiendo que la resistencia al préstamo de reparación iba más allá de Bruselas y montándose en una ola de apoyo transversal y público en Bélgica. Costa, por su parte, dijo que la UE había prometido respaldar a Ucrania y ahora había demostrado que era capaz de hacerlo.

Para Von der Leyen y Merz, sin embargo, la situación es mucho más complicada. La presidenta de la Comisión había sido marginado de las negociaciones durante la noche, a medida que las conversaciones se alejaban del préstamo de reparaciones. Para los líderes que querían una solución diferente, Costa parecía un intermediario más honesto que Von der Leyen, vista como demasiado cercana a Berlín. "Fue incómodo", dijo un funcionario.

En cuanto a Merz, que había presionado intensamente tanto en público como en privado a favor del préstamo para reparaciones, el resultado fue una ducha de agua fría en una cumbre de la UE, el mayor escenario europeo al que puede aspirar un jefe de Estado. La canciller alemana no supo leer la sala y acabó con una solución contra la que Berlín había hecho campaña durante mucho tiempo: más préstamos de la UE.

También fue una decepción para Frederiksen, el primer ministro danés que ejerce la presidencia rotatoria de la UE en su última cumbre. En una rueda de prensa posterior a la reunión, reconoció que había "apoyado una solución, el resultado ha sido razonablemente bueno". Mientras respondía a las preguntas de los periodistas, su lenguaje corporal era severo.

Para salvar las apariencias, las conclusiones incluyeron una línea que sugería que los activos rusos inmovilizados podrían utilizarse en el futuro, pero sin especificar cómo. También es difícil ver cómo Ucrania podrá devolver los 90.000 millones de euros si Moscú no paga las reparaciones de una forma u otra.

Pero quizá lo más importante de la noche es que los líderes de la UE pudieron tomar una decisión trascendental sin unanimidad. El hecho de que la financiación de Ucrania se garantice mediante un empréstito común de 24 Estados miembros, sin tener en cuenta los vetos nacionales, es algo extraordinario. Y demuestra que la UE, a pesar de su rigidez, aún puede encontrar una salida.