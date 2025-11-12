Lo difícil que es criticar la corrupción de Milei desde un balcón carcelario

CAÍDOS EN UN POZO o tropezando las veredas, porque Concordia es Turismo Todo el Año
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
A Cristina Kirchner le gusta escribir largas cartas en sus redes sociales, explosivas como las del ya olvidado Unabomber.Argentina12/11/2025pregonando
Las misivas abarcan desde ataques a su rival interno Axel Kicillof hasta garrotazos a la política económica del Gobierno y a las excentricidades de Javier Milei, así como en otras épocas el destinatario de su furia escrita era Alberto Fernández, el presidente al que ella misma había puesto y al que después se encargó de maltratar en público. Sin embargo, hay un tópico que a la presidiaria de San José 1111 le está vedado: no consigue hablar, en forma mínimamente convincente, de la corrupción del gobierno libertario.
Primero fue el caso $Libra, sobre el cual la ex presidenta se prermitió algunas ironías porque por entonces, es cierto, aún estaba en libertad. Pero más acá, ya en plena campaña, acontecieron los nuevos affairs del Coimagate de Karina Milei y del financiamiento narco a José Luis Espert, ex cabeza de lista de la boleta oficialista en la Provincia. Y todo lo que dijo CFK, o todo lo que intentó decir, cayó inevitablemente en saco roto. Por una simple razón: ella misma, por más que bailara en su balcón carcelario, acababa de ser condenada en todas las instancias -Corte Suprema incluida- por su propio escándalo de corrupción, o uno de ellos, el de Vialidad Nacional. Porque lo cierto es que hay muchos, empezando por la Causa Cuadernos que por estos días la tiene como protagonista en el juicio oral que se desarrolla una vez por semana, los jueves. O como el expediente Hotesur-Los Sauces en el que se la denuncia por lavado de dinero con sus hoteles de lujo en la Patagonia, una causa cuyo juicio quedó postergado para el año que viene.
En otras palabras, la ex presidenta carece de autoridad moral para señalar a Milei por sus propios escándalos, y eso quedó evidenciado en una campaña en la que el peronismo, pese a lo que decían las encuestas, no logró sacarle el jugo a las denuncias de corrupción como el de las coimas del 3 por ciento. Es que, parafraseando al propio Milei, ese número parece irrisorio al lado de las acusaciones que acumuló Cristina al cabo de su “década ganada” en el poder.
Milei suma preocupaciones judiciales a medida que avanza su gobierno, es cierto. Pero CFK hoy directamente usa tobillera. No hay comparación posible.
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”
Así lo expresó la diputada y ex gobernadora a la salida del encuentro con el ex mandatario nacional y líder del partido
Los principales dirigentes del PRO se reunirán este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, en la sede nacional del partido ubicada en la calle Balcarce, en el marco del Consejo Nacional de la fuerza política.
COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DEL USUARIO VIAL Falencias del Régimen de Concesiones Viales Nacionales por “falso peaje”
El incremento mensual estuvo impulsado por vivienda, alimentos, transporte, salud y gastronomía, según el Instituto de Estadística y Censos porteño
El gobierno bonaerense liderado por Axel Kicillof dejó entrever su malestar por la carta de la expresidenta Cristina Kirchner que acusó al gobernador por la derrota electoral del pasado domingo, en especial por la decisión de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.
El avance de las licitaciones, de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales, despertó críticas al cobro de ‘peaje en rutas’.
La presidente del Senado respondió críticas y apoyos en su última publicación en Instagram. De nuevo, la relación con los hermanos Milei estuvo en el centro de la escena
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
