¿Quiénes serán los disertantes en CIVI 2025?

El CIVI 2025 reunirá expertos en salud y bienestar animal.

El Congreso Veterinario Internacional del Iguazú (CIVI) es un espacio fundamental para la actualización profesional, las rondas de negocios y el networking. En ese marco, los días 3 y 4 de octubre, el evento reunirá ponencias con expertos nacionales e internacionales en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú, Misiones, abordando temas de salud pública y prevención de las enfermedades zoonóticas, entre otros.

Lee además

En IguazúUn workshop para que puedas definir el futuro de tu Negocio Veterinario

ReencuentroOlimpiadas veterinarias: unión y deporte entre veterinarios

La Experiencia CIVI se define por sus charlas, networking e innovación veterinaria y se centrará en la actualidad de las enfermedades zoonóticas y subtropicales. La edición 2025 contará con una amplia gama de temas presentados por disertantes nacionales e internacionales.

Temáticas y disertantes

Entre las ponencias anunciadas para el programa de 2025 se encuentran temas de alta relevancia práctica y especializada para médicos veterinarios dedicados a animales de compañía.

El primer día comenzará con la acreditación y desayuno, seguido del acto de apertura. En esa misma jornada, María Guadalupe Sereno será quien inaugure las charlas con dos temáticas de interés: “Ojos rojos: Más allá de las conjuntivitis” y “Emergencias Oculares en la Rutina”.

Luego, Pablo Borras disertará sobre los “Puntos claves que no debemos olvidar cuando pensamos en hemopatógenos”, en una conferencia que sin dudas dará que hablar. El mismo interés ya despierta la participación de Sol Pereyra Rozas, profesional que abordará una temática bien concreta y convocante: "Lo viejo funciona" Claves para potenciar la calidad de vida en el paciente geronte”.

Carlos Auzmendi será quien abra la tanda de disertaciones de la tarde y hablará sobre “Cirugía orofacial en cachorros: indicaciones para evitar secuelas permanentes”. Asimismo, y para finalizar el día, Francisco (Pancho) Cavero, presentará su charla sobre “El Vínculo lo Cambia Todo: Cómo transformar tu clínica en un ecosistema de bienestar animal y humano”.



El CIVI dedica también un espacio para la presentación y lanzamiento de productos veterinarios.

Ya en el segundo día del CIVI, María Soledad Sánchez brindará una charla sobre “Diagnóstico por imagen”; mientras que Carlos Auzmendi volverá a subir al escenario para hablar sobre “Protocolo diagnóstico en edema-fístulas faciales: ¿Siempre es el cuarto premolar superior?”.

Luego del almuerzo, Silvina Álvarez será quien arranque el bloque de la tarde con su disertación sobre “El paciente atópico en el consultorio”; mientras que Pancho Cavero hablará “Del Caos al Propósito: El Camino del Veterinario en Tiempos de Crisis, Exigencia y Reinvención”.

A continuación, el editor de MOTIVAR y Mi Negocio Veterinario, Luciano Aba, explicará “¿En qué se parece un veterinario a otro veterinario?”, profundizando en la importancia de avanzar en la diferenciación de los servicios veterinarios.

Para cerrar las charlas del congreso, Maria Roca disertará sobre “La Salud mental y el bienestar. Aprendiendo a cuidar nuestro mayor capital”.

¡Llega VeteVisión!

En la previa del Congreso Internacional Veterinario del Iguazú, el jueves 2 de octubre, verá la luz VeteVisión: un workshop presencial con cupo limitado a 50 profesionales, dueños de veterinarias y petshops que busquen herramientas concretas para afrontar los desafíos del mercado actual.

Las entradas están a la venta y pueden adquirirse a través de www.vetevision.com.ar.

Se trata de una propuesta única, pensada en conjunto entre Mi Negocio Veterinario y CIVI, para aportar ideas y herramientas que sirvan para organizar y repensar los modelos de negocio a futuro. Vale decir también que esta iniciativa cuenta con el sponsoreo de OVER, Zoetis y My Vete, además del apoyo de la distribuidora Logisvet.

Luciano Aba y Maggie Briceño, ambos referentes de Mi Negocio Veterinario, llevarán adelante VeteVisión 2025 con la premisa de aportar ideas y generar acciones concretas que sean fáciles de aplicar en el día a día de clínicas veterinarias y pet shops.



Luciano Aba será parte de VeteVisión donde se brindarán herramientas para mejorar tu negocio.

Además, el workshop contará con la participación del MV Juan Pablo Luzuriaga (Veterinaria Itatí y Logisvet), quien aportará su visión en primera persona, acercando aún más los contenidos a la dinámica habitual de los punto de venta.

“Apostamos por seguir difundiendo temas vinculados al Marketing, la Gestión y la Comunicación efectiva entre los veterinarios, como herramienta real que les permitan ordenar sus empresas, ajustar los pendientes y visualizar un futuro más previsible, tranquilo y con muchas oportunidades”, destacaron los organizadores.

CIVI como punto de encuentro

El CIVI dedica también un espacio para la presentación y lanzamiento de productos veterinarios. Además, se destaca un cierre musical como parte del encuentro social entre los profesionales veterinarios y de la industria.

En este marco, MOTIVAR y Mi Negocio Veterinario también estarán presentes con toda la cobertura periodística del evento, y un stand con distintas actividades.