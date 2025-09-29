PREGONANDO PREGONANDO

Modificación de la Ley 26.122: avances, cambios pendientes y desafíos

Con motivo del tratamiento en comisión que se llevará a cabo esta semana en la Cámara de Diputados para tratar la reforma a la Ley 26.122 (que regula el control del poder legislativo sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia, Decretos Delegados y Decretos de Promulgación Parcial de Leyes), el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral elaboró un informe que describe la media sanción aprobada en el Senado, y plantea los cambios y desafíos pendientes.

29/09/2025 Universidad Austral
Consideramos que se trata de un claro avance en relación con el régimen actualmente vigente. La experiencia reciente ayuda a dimensionar la necesidad de un ajuste. Desde la reforma constitucional de 1994 hasta el 04/09/2025 se dictaron 961 DNU; desde la vigencia de la Ley 26.122 (2006) a hoy, 458.

En casi dos décadas, solo se registraron 6 rechazos en alguna Cámara y 2 derogaciones por rechazo de ambas. 

Además, de los ocho decretos que registraron rechazos, seis ocurrieron en los últimos cinco años y, por primera vez, los dos más recientes fueron rechazados por ambas Cámaras.

La tendencia sugiere una activación del control que conviene consolidar con reglas claras y efectos definidos", reflexionó María Verónica Nolazco, coautora del informe y coordinadora del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo de la Universidad Austral.
 
justicia

Se rechazó un amparo que buscaba prohibir jineteadas en Oro Verde

SIC-STJER
Curiosidades30/09/2025

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.

evita la bianca

Sastre y su dogmática actitud

pregonando
Concordia30/09/2025

Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.

delegacion entrerriana

Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,

Mauricio Mota Median
deportes28/09/2025

En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz

ex número 2 del FMI, Gita Gopinath

La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina

pregonando
Argentina30/09/2025

La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.