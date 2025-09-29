Modificación de la Ley 26.122: avances, cambios pendientes y desafíos

Consideramos que se trata de un claro avance en relación con el régimen actualmente vigente. La experiencia reciente ayuda a dimensionar la necesidad de un ajuste. Desde la reforma constitucional de 1994 hasta el 04/09/2025 se dictaron 961 DNU; desde la vigencia de la Ley 26.122 (2006) a hoy, 458.

En casi dos décadas, solo se registraron 6 rechazos en alguna Cámara y 2 derogaciones por rechazo de ambas.

Además, de los ocho decretos que registraron rechazos, seis ocurrieron en los últimos cinco años y, por primera vez, los dos más recientes fueron rechazados por ambas Cámaras.

La tendencia sugiere una activación del control que conviene consolidar con reglas claras y efectos definidos", reflexionó María Verónica Nolazco, coautora del informe y coordinadora del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo de la Universidad Austral.



