Transitar por ese tramo de la ruta, acceso a General Campos y San Salvador, da vergüenza ajena.

Sin embargo, por la alquimia de la política a los responsables políticos de ello se los premia. Uno, no puede justificar una suma cercana a los 9 millones de dólares en la causa por “enriquecimiento ilícito”, que es una de las varias que tiene y que “pelotean” las causas en la justicia, ya que tienen recursos para costearse los más hábiles abogados para que lo defiendan, que más allá que hacen su trabajo, en mi opinión, no dejan de ser cómplices. Al otro, Gustavo Bordet, la alquimia de la política lo premió con un puesto de diputado nacional, y a su mujer que seguramente sabe tanto de política como yo de astronomía, la premiaron también por ser durante ocho años la primera dama de la provincia y será diputada provincial. Es como si hubiera obtenido el “Quini6”.

Este tipo de actitudes más otras que son por todos conocidas o casi todos, son los hechos que dieron lugar al avance del actual gobierno que en su campaña manifestó que iría contra la “casta política”. Seguramente a esto se refería, pero claro no dijo nada de Bullrich, Caputto, Scioli, por nombrar a los más conocidos. Parece que se olvidó pronto de la casta política y ni que hablar porque nunca dijo nada sobre la “casta económica” que es el verdadero poder en nuestro país, y que se valen de estos esbirros de la casta política para hacer legal el despojo al pueblo y a la patria. Si repasas la lista de títulos de los distintos medios de la provincia con títulos tremendos accidentes que se han suscitado y que sin dudas tienen que ver con el estado de la ruta y la falta de finalización de la obra, desde tiempos inmemoriales y que ni el actual gobierno ni la justicia son capaces de pedir rendición de cuentas a los responsables que son bien conocidos, que se han enriquecidos viviendo del Estado y que en muchos casos, lejos de rendir cuenta, son portadores de verdaderos “premios” que se les otorga para que sigan viviendo de la teta del Estado de la mano de una impunidad que apena y asusta.

Milei dijo que iría contra la “casta” y ya hemos visto que no lo cumplió. Otros candidatos también aunque solapadamente se expresan en forma similar, pero lo cierto es que se puede ver claramente un “común denominador” en todas las fuerzas políticas, pero a mi entender, gran parte de responsabilidad la tenemos nosotros mismos, el pueblo, ya que estos “candidatos” no vinieron en un plato volador. Son parte de esta sociedad y si nosotros como sociedad no cambiamos, es muy difícil hacerles entender que este sistema democrático que ellos bastardean, costó sangre, sudor y lágrimas en la época cuando los plomos picaban cerca y quienes ofrendaron su vida para que en nuestro país vivamos en democracia, no era este el sistema que querían. Era un sistema con igualdad de posibilidades para todos y no todo para una gavilla de vivos oportunistas que cuando las balas picaban cerca, estaban escondidos vaya a saber en qué recóndito lugar de su miserable y cobarde existencia.

