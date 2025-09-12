OTRO CRUCE LISTO

Lo más visto

El Concejo Deliberante de Concordia llevará a cabo la 22a Sesión Ordinaria Mónica Saavedra Concordia 03/09/2025 El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 04 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas.

Este sábado LA GRAN FIESTA DEL BOXEO Edgardo Perafan deportes 11/09/2025 Este domingo, como cada 14 de septiembre, se celebra el Día del Boxeador. El mismo se debe en homenaje a la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en 1923, considerada la "Pelea del Siglo".