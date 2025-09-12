PREGONANDO PREGONANDO

OTRO CRUCE LISTO

En la noche de este jueves 11 de septiembre, en el Hotel Hathor de nuestra ciudad, se llevó a cabo la presentación oficial de la 12ª Edición del Cruce de Salto Grande, competencia de aventura que tiene por distancias estrella los 50 y 70 kilómetros, habiéndose añadido en su oportunidad una de carrera o caminata de 5 kilómetros por la zona del Lago de Salto Grande de Concordia.

12/09/2025 Edgardo Perafan
 El acto fue encabezado por Marcelo Flores, presidente de Asociación Los Galgos, organizadora de la carrera, y contó con el acompañamiento de la Subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, Laureano Schvartzman (por EMCONTUR), Eduardo Cristina, Presidente de Codesal y Belén Gómez, en representación del Hotel Hathor.
En la oportunidad se brindaron los detalles de la nueva cita del Cruce que tendrá lugar el 1 y 2 de noviembre de 2025.

