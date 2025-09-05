PREGONANDO PREGONANDO

Conmemoración del Día del Inmigrante: reconocimiento a CODESAL y una celebración de raíces y tradiciones

Este jueves 4 de septiembre, en el Teatro Odeón, se celebró el Día Nacional del Inmigrante, en el marco de la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante.

05/09/2025
REINAS INMIGRASTES CODESAL
REINAS INMIGRASTES CODESAL

El evento estuvo colmado de emociones, con la participación de colectividades que compartieron con el público sus raíces, costumbres y bailes típicos, resaltando la diversidad cultural que caracteriza a la ciudad.

Durante la jornada, se hizo entrega de un reconocimiento al presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, encabezada por Mauricio Colello, por el acompañamiento y el compromiso constante en la promoción de las actividades culturales que fortalecen el entramado social de la región.

“Este hombre es un pilar indispensable, en todo lo que es inmigrantes siempre está dispuesto.” concluyó Naomi Longart, quien condujo el evento, luego de la entrega.

La presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, Yamile Rivera Latour, expresó que la comunidad pudo disfrutar de “una obra realizada por una ex reina, ballets y coros. Por lo que fue una puesta en escena muy interesante para festejar nuestro día”.inmigrate CODESal

La Fiesta Provincial del Inmigrante se desarrollará los días 7, 8 y 9 de septiembre, luego de haberse postergado por la realización del 8° Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades, que tuvo a Concordia como sede y logró reunir a más de 400 dirigentes de todo el país.

Con esta conmemoración, el legado de las colectividades, abrió camino hacia un nuevo encuentro que promete seguir uniendo culturas bajo el espíritu del respeto y la integración.

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande celebra y acompaña estas fiestas, convencida de que mantener vivas las costumbres y tradiciones de las colectividades fortalece los lazos en la comunidad, enriquece la identidad regional y proyecta un futuro con valores de respeto, integración y diversidad.

