Conmemoración del Día del Inmigrante: reconocimiento a CODESAL y una celebración de raíces y tradiciones

Durísimo mensaje de Javier Milei para el periodismo, en plena veda electoral
Pese a la prohibición, el Presidente publicó un contundente acrónimo en su cuenta de X para desmentir una noticia difundida por Marcelo Bonelli
PREGONANDO PREGONANDO
Este jueves 4 de septiembre, en el Teatro Odeón, se celebró el Día Nacional del Inmigrante, en el marco de la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante.05/09/2025 CODESAL
El evento estuvo colmado de emociones, con la participación de colectividades que compartieron con el público sus raíces, costumbres y bailes típicos, resaltando la diversidad cultural que caracteriza a la ciudad.
Durante la jornada, se hizo entrega de un reconocimiento al presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, perteneciente a la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, encabezada por Mauricio Colello, por el acompañamiento y el compromiso constante en la promoción de las actividades culturales que fortalecen el entramado social de la región.
“Este hombre es un pilar indispensable, en todo lo que es inmigrantes siempre está dispuesto.” concluyó Naomi Longart, quien condujo el evento, luego de la entrega.
La presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, Yamile Rivera Latour, expresó que la comunidad pudo disfrutar de “una obra realizada por una ex reina, ballets y coros. Por lo que fue una puesta en escena muy interesante para festejar nuestro día”.
La Fiesta Provincial del Inmigrante se desarrollará los días 7, 8 y 9 de septiembre, luego de haberse postergado por la realización del 8° Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividades, que tuvo a Concordia como sede y logró reunir a más de 400 dirigentes de todo el país.
Con esta conmemoración, el legado de las colectividades, abrió camino hacia un nuevo encuentro que promete seguir uniendo culturas bajo el espíritu del respeto y la integración.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande celebra y acompaña estas fiestas, convencida de que mantener vivas las costumbres y tradiciones de las colectividades fortalece los lazos en la comunidad, enriquece la identidad regional y proyecta un futuro con valores de respeto, integración y diversidad.
Pese a la prohibición, el Presidente publicó un contundente acrónimo en su cuenta de X para desmentir una noticia difundida por Marcelo Bonelli
En concurso de acreedores, la compañía sobrevive a partir de producir para terceros pero enfrenta graves complicaciones por falta de materia prima
El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y juez técnico Mauricio Derudi, impuso este viernes a O.A.I la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales -arts. 5, 12, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) del Código Penal de la Nación, 452 y subs. del Código Procesal Penal de Entre Ríos, 92 y concs. de la Ley Nº 10.746-, por encontrarlo autor responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por ser el autor progenitor de la víctima”.
Un jurado popular de Villaguay declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.
El Ejército Argentino marcó un hito tecnológico al poner en operaciones el radar RPA-200M, desarrollado íntegramente por la empresa rionegrina INVAP
Guillermo Francos se pronunció acerca de las recientes declaraciones de la diputada Marcela Pagano, quien lo acusó de estar detrás de la operación orquestada para difundir los audios de Diego Spagnuolo y perjudicar el mandato de Javier Milei.
Este fin de semana se viene la 31ª Edición de la Pesca del Amarillo. Será el retorno de la actividad para Peña La Tortuga, que ha reacondicionado su quincho para recibir a todos los pescadores participantes en esta tradicional cita a nivel nacional.
Este jueves 4 de septiembre, en el Teatro Odeón, se celebró el Día Nacional del Inmigrante, en el marco de la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante.
El periodista y médico dijo que el Presidente tiene "comportamientos ilógicos y patológicos" que generan "fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".