ADVERTENCIA URGENTE:

Como lamentablemente ha ocurrido en otras oportunidades, algunos asociados están recibiendo llamados telefónicos en nombre de la Cooperativa Eléctrica mediante los que se informa de un supuesto corte de energía para realizar reparaciones o mantenimientos, para lo cual quienes realizan la llamada solicitan datos a los usuarios.

ESOS LLAMADOS NO SON DE LA COOPERATIVA

Reiteramos, tal como lo hemos informado en distintas ocasiones, la Cooperativa Eléctrica no realiza esos llamados como metodología de comunicación con los asociados. Y en esta cuestión particular, los cortes programados, se comunican únicamente a través de los medios de difusión, la página web de la cooperativa y sus redes sociales

En consecuencia, sugerimos tomar las precauciones ante posibles comunicaciones telefónicas en nombre de nuestra Institución