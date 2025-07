Denuncian que en la Agencia de Discapacidad premian con "home office" a quienes dan de baja pensiones

En diálogo con la 750, Galarraga sostuvo que se está llevando adelante una “destrucción de programas”, tanto los que ya existían como los que se habían creado en los últimos años con el objetivo de ampliar derechos y “desburocratizar los trámites”.

“Muchos programas que ya venían y otros nuevos que habíamos creado con la idea de ampliar derechos y de desburocratizar. Todo eso se está viniendo abajo paulatinamente por la expulsión de los trabajadores, el congelamiento del presupuesto y la inacción absoluta del organismo”, aseguró.

Home office para los empleados que dan de baja pensiones

El exfuncionario cuestionó que la única política activa que mantiene la ANDIS es una “auditoría malvenida con el fin de dar de baja pensiones en forma masiva”. Y si bien reconoció que es razonable revisar periódicamente los beneficios para garantizar su legitimidad, advirtió que el problema es la forma en que se implementa.



“Se falsean domicilios, se envían cartas documento a lugares a donde el correo no entra. Entonces esgrimen eso y dan de baja la pensión. O ponen a la gente a esperar en lugares sin ningún acondicionamiento, a personas con diferentes discapacidades que por lo menos necesitan una silla donde estar sentados”, sostuvo.

Galarraga también respondió a una noticia que asegura que el 60% de los beneficiarios no se presentó a la revisión médica obligatoria: “En todo caso eso puede ser una proyección, porque no hicieron todavía esa auditoría abarcando a 1.200.000 personas. Segundo, va a ser alto el número de inasistencia porque la gente no se entera. Me llegan situaciones todos los días”, aclaró.

Y agregó: “La mayoría de la gente que se dio de baja, lo hizo porque no se enteró de que estaba siendo convocada. Porque un enorme universo de personas que se han presentado se sostiene. Pero la cantidad de irregularidades es enorme. Están cambiando gente de área en la agencia para que se sumen a dar de baja pensiones, y las premian con días de home office. Si encuentran un motivo, lo ponen”, denunció.

“La incertidumbre está en la gente. Hay miles de pensiones dadas de baja y una ley de emergencia aprobada en el Congreso. Trabajadores del sistema sin aumento a seis meses. Ese es el verdadero estado de situación”, concluyó.