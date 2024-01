Los chistes para celebrar este día.de hoy

“El optimista ve la copa medio llena. El pesimista la ve medio vacía. El borracho la ve doble”, Roberto Fontanarrosa.

“Tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio”, Mafalda por Quino.

“Te agradezco haber estado en los malos momentos, Rubén, pero los buenos prefiero pasarlos con otro”, Tute.

“Eso de "hasta que la muerte los separe´ es una incitación al asesinato”, Inodoro Pe reyra por Roberto Fontanarrosa.

“El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa”, Les Luthiers.

“El único sentido que tengo es el sentido pésame”, Boogie, el aceitoso por Roberto Fontanarrosa.

“Llega un momento de la vida en el que te das cuenta de que ya es tarde, de que ya no puedes ni tiene sentido… ¡Yo qué sé!... ¿Tú no te arrepientes de no haber hecho algunas cosas?” - “Sí, gimnasia”, Maitena.

“¿Por qué ese empecinamiento en que le consigamos un par de punteros de la ciudad de La Plata y no de otro lugar? Porque son los únicos que hacen naturalmente la diagonal”, Caloi

“La Eulogia es una santa. No como mi cuñada que sufre el Síndrome de la Abeja Reina. Se cree una reina y es un bicho”, Inodoro Pereyra por Roberto Fontanarrosa.