El Carnaval del País brilló en la segunda noche de este 2024

A las 22 horas, puntual, la voz del Carnaval del País, Silvio Solari, anunció el orden de salida

para la segunda jornada del mayor espectáculo a cielo abierto del país dando inicio a una

noche de color, magia y ritmo que presentan todas las comparsas.

Más de 21 mil personas disfrutaron de una noche soñada con el clima acompañando el paso

de Marí Marí que presenta “Amanecer prometido” bajo la dirección de Gregorio Farina, luego

fue el turno de Kamarr con “Chá, la revelación de la tierra” dirigida por la dupla compuesta por

Adrián Butteri y Raúl Galarraga, continuó O’ Bahía con “Vuela” llevada adelante por Fabián

Scovenna y en el cierre, Papelitos y su “Valké, ser nórdico antiguo del oeste” que dirige Juane

Villagra.

Este sábado, llegaron a la ciudad la ex vedette, actríz y conductora Carmen Barbieri y la actríz y

figura mediática Luciana Salazar quienes disfrutaron del espectáculo gracias a una gestión de

Fernando Maldonado. Las reconocidas figuras estuvieron compartiendo el carnaval en el

espacio de la comparsa O’ Bahía ya que su presencia forma parte de los homenajes que se

realizan a Ana Peverelli, creadora de la comparsa.

Además, presenciaron el Carnaval del País, dirigentes políticos locales y provinciales. También

se contó con amplia cobertura de medios gualeguaychuenses, provinciales, nacionales e

internacionales.

¿Cómo continúa el Carnaval del País?

Todos los sábados de enero y febrero más el fin de semana largo de Carnaval (10, 11 y 12 de

febrero).

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del

Corsódromo de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 al cierre en

horario de corrido.

También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.ticketek.com.ar

Los residentes en el departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de

descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma

presencial presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las

noches del fin de semana largo de Carnaval.

Por otro lado, la noche del 27 de enero, el beneficio en el valor de la entrada se extiende a

toda la provincia de Entre Ríos bajo la misma modalidad, compra presencial con DNI que

acredite domicilio.



En cuanto a las entradas y ubicaciones CUD, las personas que posean el Certificado Único de

Discapacidad (CUD) podrán retirar su entrada, sin cargo, de martes a jueves en la Boletería del

Corsódromo de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Es necesario presentar el certificado, en caso que el

mismo acredite un acompañante, también tendrá acceso a una entrada sin costo. El retiro de

los tickets se realiza en la semana previa a la noche elegida para asistir al Carnaval del País.

En cuanto al acceso al predio, las personas con discapacidad motríz deberán hacerlo por el

ingreso dispuesto sobre calle Maestra Piccini al este (altura calle España) donde también

podrán entrar en vehículo, aunque este no podrá permanecer dentro del predio.

Las personas que cuenten con el CUD y no tengan discapacidad motríz ingresarán por las

demás entradas donde contarán con un acceso con prioridad y podrán optar por una ubicación

en tribunas gratuitas o comprar el lugar que deseen.

Aquellas personas con discapacidad que no residan en la ciudad, podrán comunicarse

telefónicamente con Boletería para coordinar la reserva de entradas y ubicaciones. Los

números son (03446) 424365 | (03446) 431283 | (03446) 438193 | (03446) 438131 o

mediante WhatsApp al 3446 347566.

Vale destacar que se otorgarán tickets hasta completar el cupo previsto.