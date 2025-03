Al realizar el análisis comentaba “hoy no hay alguien que pueda contener a los grupos de compañeros jubilados, de diferentes extracciones, ya sea de los compañeros de la CGT, de la CTA; compañeros que no están nucleados en los gremios, y creo que eso hace que por ahí se reste, pero no, porque hoy ha venido un grupo importante de personas, las que se han dado cita aquí en el Gazebo, para demostrar una vez más que vamos a seguir luchando; independientemente de todo lo que pasa alrededor nuestro, VAMOS A SEGUIR LUCHANDO”

A pesar de las presiones desde el Gobierno Nacional muchos dijeron presente, sobre todo se nota más la presencia de jubilados, el dirigente social expreso “hoy como siempre la gente vino tranquila, en forma pacífica, a realizar sus reclamos por mejoras para su bienestar. Nos queda la imagen de los otros días de esa mujer anciana golpeada por los represores, también el fotógrafo (Grillo)que fue impactado por una bomba de gas lacrimógeno, tirada arteramente por un gendarme, hoy por suerte le han retirado los respiradores, es un compañero militante que siempre estaba en las marchas sacando fotos, esperemos que este tipo de agresiones no se repitan nunca más”

La gente se ha manifestado siempre de diferentes formas pero nunca de formas agresivas, afirmo Cabrera “el pueblo no ejerce la violencia, esta siempre vino de otros lados, porque hoy la violencia no se ejerce sólo con la represión, sino matando de hambre a muchos chicos, nosotros vivimos en una ciudad donde lamentablemente hay muchos barrios muy humildes, y lo que me da mucha pena es que a veces tengo ganas de no ir porque me duele mucho, pero mucho, y la verdad es que duele que haya un gobierno local que no se preocupa por eso. Mucho menos el gobierno provincial que prácticamente atenta contra los jubilados y contra los activos”

Continuo Ramón “además hacen un seguimiento muy obsecuente a cambio de nada, porque la verdad a cambio de nada, le votan todo a favor a nivel nacional y esto duele, duele mucho. Yo pensé que Frigerio, que Azcue iban a hacer un gobierno diferente.”

También Cabrera se refirió a los dirigentes políticos de nuestra ciudad “me llama la atención de los dirigentes políticos que fueron candidatos y que hoy no están acompañando aquí, por eso digo que duele, es una determinación mía de no acompañarlos más (a los políticos), siempre voy a estar con los sectores más humildes, con los más vulnerables, con los gremios que realmente luchan, SIEMPRE VOY A ESTAR CON ELLOS”

Continuando con sus pensamientos dijo “no voy acompañar más a los políticos que hoy se borraron, yo cuando tuve que ponerme la camiseta por algún candidato a intendente me la puse, vote por el, vote la lista completa, no lo niego, pero lamentablemente me han defraudado porque no están nunca acompañando en los reclamos de la gente, eso duele, duele mucho, muchos compañeros compañeras que integraban esas listas, hoy no estén aquí, y los concejales no están y lo lamento mucho también, porque son parte del pueblo, pero si no se tienten parte de ese pueblo, y lo que puede repercutir estas movilizaciones. Uno no puede ir a traerlos a punta de pistola, tienen que venir por su cuenta”

Por último, cerro Ramón Cabrera “vamos a seguir viniendo todos los miércoles, aquí a este gazebo, las veces que se pueda, para expresarnos, acompañándonos de una manera u otra, a la hora 18,30”