Azcue en el Odeón expuso su accionar al frente del municipio de Concordia.

Este año le tocó el turno nuevamente a Francisco Azcue, quien manifestó entre muchas cosas, algunas conocidas y otras por conocer. Algunas en marcha, otras no se hicieron y otras sólo quimeras.

Se notó la poca presencia del pueblo que lo votó. Casi la mitad de la platea del Teatro Odeón; si se vio a los funcionarios y familiares de estos. Algunos políticos como la senadora Espejo, los Diputados Laner y López, al Delegado de CTM J. Chagas, entre otras figuras. Pocos uniformados y casi nada de periodistas.

Lo malo de algunos presentes que estaban como si vinieran de la playa, algunos de bermudas y ojotas; una falta total de respeto, mucho más allá de que hacía mucho calor. Nos pareció que había demasiada cantidad de custodios uniformados y de civil. Porque en Concordia se vive muy en paz, aún, a pesar de la dificultades y reclamos de muchos sectores de la sociedad, que están muy afectados y no sólo por el calor reinante, talvez este sea un tema que calienta los motores.

Entre lo que afirmo Azcue “generar mejores inversiones y aliento al sector privado, es quien desarrolla, quien invierte, que genera empleo genuino”. Se refirió sobre este sector que “para nuevos emprendimientos se han eliminado los impuestos / Tasas municipales por algunos años Y trámites burocráticos”.

Sobre las importantes obras paralizadas menciono Azcue “el Gobierno nacional le ha achicado los aportes económicos (al municipio), y que “el gobierno provincial lo está acompañando en algunas obras de infraestructuras”. Menciono también la importancia de grandes obras como el aeropuerto. En esto vale recordar que es un remanente importante de la anterior gestión.

El Intendente Azcue se refirió en varias oportunidades que “se bajó el gasto, se está haciendo más transparente”, mencionó en este tema “cualquier persona o ente puede revisar los mismos sin tener que pedir permiso solo realizar la consulta por internet. Lo mismo que ahora (dijo) en 24 hs, se puede realizar la apertura y habilitación de comercios que antes duraban tres o cuatro meses”.

Afirmó en su discurso que “recibió una enorme deuda de la anterior gestión... agregó que le “dejaron más de 800 (ochocientos) empelados incorporados en planta durante el año 2023, de los empleados recibidos en esa oportunidad (agrego) hoy tenemos muchos menos”.

Sentencio que “los se jubilara de oficio a todos aquellos empleados que estén en condiciones de jubilarse por la edad acumulada trabajando en el municipio.”

Continuo “el que no trabaja no cobra, había quienes estaban en este estado sin trabajar, había gente que no vivía en Concordia y que cobraba como si trabajara y viviera aquí. Había vales de vehículos a GNC que no eran municipales, vales de comidas, titulos secundarios truchos, vales de mercaderías que adulteraban para robar, hicimos las denuncias penales”

Hablo de la “fuerte inversión en vehículos, (afirmo), fue un millón y medio de dólares en esto. Camiones, camionetas, motos, ambulancia”.

Reconoció que se han “paralizado obras” que eran financiadas por el gobierno nacional (el Acceso Sur y la continuación de la costanera) las que serán financiadas por el gobierno de la provincia y con algunos aportes del municipio. Sobre la Planta Potabilizadora comento “hay un compromiso de Nación que se continuara”. Del bacheo de calles y otras de infraestructuras importantes manifestó “lo estamos haciendo porque somos austeros, cortamos los gastos, la corrupción y los privilegios; donde había gente que cobraba y no trabajaba, porque ahí está la plata de los Concordienses.

Del Hostal del Rio, lugar emblemático otrora, expuso “hay una normativa que establece el funcionamiento del Parque (San Carlos), que menciona como se puede acceder, en forma peatonal o sin vehículos; se licitará este lugar el que será transparente, que será explotado por un privado, estará en las manos de quien debe estar, del sector privado”.

Vale aclarar que estas fueron las apreciaciones que dejó en su discurso inaugural de Sesiones Legislativas 2025, algunas cosas de las cuales son tal cual, otras son quimeras, otras faltas totales de conocimiento de la realidad, las que dejamos al análisis de quien sigue el día a día el accionar del municipio, sus funcionarios y los vecinos.

Fuente ByN Fotos ByN