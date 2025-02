"Un chiquito caprichoso": lapidaria crítica de un sector de la UCR a Javier Milei

El bloque que conduce Juliano anticipó que este sábado irán al Congreso con una “delegación mínima”, y se desmarcó así de Unión por la Patria, que ya anunció que no asistirán al mensaje de Milei ante la Asamblea Legislativa en rechazo a los ataques permanentes del Presidente a las instituciones de la democracia.

Juliano aseguró en una entrevista con la AM 750 que “hay que evitar prestarse al show” que “siempre trata de construir el Presidente”, y le reclamó a Milei que “recapacite” respecto de los ataques a la oposición, a la que en el último año ha tachado como “nido de ratas”, “delincuentes”, “traidores”, y “corruptos”, entre otros ataques.

“Venimos debatiendo hace varios días qué es lo que va a hacer el Presidente, cómo va a entender estos espacios, sabemos que le cuesta comprender y asimilar, reconocido por él mismo, disociar su persona de su rol institucional, pero tiene que intentar, hacer un esfuerzo”, disparó Juliano.

Además, el diputado radical dijo que Milei tiene “al odio como insumo” y recordó que “un día trata de pedófilos a los disidentes y se mete con la cultura y los periodistas, que ahora van a tener la dificultad para cubrir en el Parlamento el mensaje ante la asamblea legislativa, porque los corre a escobazos del Congreso. Esa es una estrategia”, lamentó. “Los ingenieros del caos organizado necesitan que todos los días estemos hablando de las barbaridades que construyen, como un chiquito caprichoso, que cuando no se le presta acuerdo avanza de manera intempestiva”, sostuvo, lapidario.

“Yo tengo un grado de representación en esa banca. No voy en un rol personal. No ir o eliminar la presencia del bloque y la representación de una porción es dejarle el lugar. No estamos dispuestos a regalarle ese espacio al Presidente”, agregó.

Por otro lado, Juliano cuestionó el decreto de Milei para designar a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia por decreto en comisión porque hay una “colisión de derechos”. “Esto arranca mal y hay una interpretación falsa en el decreto del Presidente sobre el artículo 99 de la Constitución. Estamos escribiendo una carta a la Corte pidiendo que no se les tome juramento a los jueces, haciendo un resumen de los derechos que se avasallan y lo que representan. Carecería de sentido la propia constitución, a Milei obviamente esto le causa cero drama”.