Hoy 24/02 Paro de la Docencia Nacional: Total apoyo y Solidaridad de CGT Regional Concordia

Nos solidarizamos con los hombres y mujeres de la docencia nacional que perciben indignos salarios de indigencia. Haberes que están por debajo de la línea de pobreza que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censo INDEC.-

La educación es un Derecho Humano básico.-

Es alarmante el brutal desfinanciamiento que ha sufrido la educación pública.-

Estamos presentes con nuestro abrazo fraterno y nuestra voluntad inquebrantable de identificarnos siempre con las instituciones docentes organizadas y sus nobles objetivos reivindicativos.-

Resistiremos y enfrentaremos la opresión en cualquiera de sus formas.-

Invertir en el conocimiento es fuente principal de riquezas.-

La educación debería ser la verdadera banca de inversión del país.-

Percibimos un silencio obsecuente del espectro político sobre la situación de la docencia y una oprobiosa contradicción entre las palabras y los hechos.-

La historia se repite con sórdida pertinacia.-

Rechazamos enérgicamente en todos sus aspectos la actual política social y económica de un gobierno absolutista y autoritario autodenominado libertario con delirios mesiánicos. Muchos de ellos, incluido el Presidente de la Nación, no pasarían el Scanner de transparencia que apuntan para otros.-

La República no es una sociedad anónima en la que solo importa los resultados económicos.-

Vaya el total apoyo para las entidades sindicales Unión de Docentes Argentinos UDA, el Sindicato de Docentes Privados SADOP, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica AMET y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos AGMER.-

Educar es el faro en la senda oscura. El saber, la luz que ilumina el rumbo. Guía es el maestro.

La oscuridad es insondable y sus determinaciones irreversibles.-

Nos asiste la Fe y Esperanza en nuestra labor y en nuestros ideales de Justicia Social. No es una ilusión pero sí un determinante para defender eventualmente que, la Ética es posible.-

Organizaciones sindicales de la noble y estoica docencia argentina:

¡Adelante siempre!

CONSEJO EJECUTIVO

CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO

C.G.T. REGIONAL CONCORDIA