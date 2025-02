Señor Azcue, con mucho respeto le pedimos ¡¡¡NO NOS TOME POR TORPES !!!

Señor intendente de Concordia, Francisco Azcue, nos dirigimos con mucho respeto solicitándole que no nos tome por TORPES (por no decir otra cosa), la paciencia se está terminando, los buenos sentimientos y deseos de que llegue a buen final de gestión también.

Se lo decimos como Concordienses respetuosos de la investidura que usted ostenta, porque, llego con el voto de la gente que deseaba cambios y creyó en sus falsas promesas, pero, ya lleva más de un año de gestión y en vez de caminar hacia adelante se está volviendo un cangrejo mentiroso.

Talvez usted por ser joven no habrá leído la Fábula del Pastorcito Mentiroso, y a usted lo están convirtiendo en algo similar “EL INTENDENTE MENTIROSO”

Y ya que estamos ¿cual es el PLAN DE CONTINGENCIA HIDRICA QUE ESTA ELABORANDO CON LOS VECINOS ???

Le solicitamos de buena onda que se sacuda de los ineptos que nombro en diferentes áreas. Vale la aclaración NO conocemos a los funcionarios personalmente, no nos motivan temas personales, SI sociales y como Concordienses afectados, que deseamos una ciudad pujante, como lo fuera hace mucho tiempo cuando era la perla de la Mesopotamia.

Pero le solicitamos que también camine solo no con los FUNCIONETAS INEPTOS y malas personas, como el “chanta” supuesto profesional, que aparece a su lado hablando con los vecinos. Habla de temas que no tiene ni idea de cómo solucionarlos. Primero que junto a los otros ineptos que comandan el EDOS, salgan a caminar los barrios y verán las enormes pérdidas de agua y cloacas.

Ahhh y no sólo por los barrios de los negros, sino, también por los de los perfumaditos y por el centro de la ciudad, muy cerca de por donde usted mora.

El Barrio La Bianca (donde viven más de 30 mil personas) como otros muchos, hace varios días que padecen de la falta del agua.

Por eso, y no sólo por el tema del AGUA "NO NOS FALTEN EL RESPETO", la paciencia no es eterna, no es el miedo el que paraliza los reclamos.

Porque si a la falta del vital elemento como lo es el agua hay que agregarle la biobacteria, (que es de público conocimiento), está a la orden del día, basta con ver los videos que están en las redes. ¿SE ESTAN REALIZANDO LOS CONTROLES CORRESPONDIENTES???? MMMMM DUDOSA RESPUESTA POR EL OLOR.

Sugerencia señor Intendente AZCUE no busque chantas con títulos, BUSQUE GENTE IDONEA CON SENTIDO COMUN y sin odios persecutorios.

No defendemos ninguna gestión anterior, tratamos de ser objetivos, pero no podemos, porque nos sentimos afectados, como nunca nos ha pasado en los últimos 50 años. Sabemos que en muchos sectores de la ciudad siempre fue un tema grave la falta de agua, pero...no había inútiles al frente del EDOS.

La gente pregunta ¿porque se paralizo la planta de agua que se estaba construyendo? y ¿porque quedaron a la intemperie elementos importantes deteriorándose?

No se deje mentir o engañar, termine con los malos funcionarios, es bueno reconocer que se equivocó al nombrarlos. Y deje de lado los temas políticos partidarios y hágaselo saber a sus camaradas /correligionarios / compañeros.

LA CIUDAD ES DE TODOS LOS CIUDADANOS QUE VIVIMOS EN ESTA COMUNIDAD LLAMADA CONCORDIA.