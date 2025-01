El último gran deseo de Marcelo Gallardo antes del inicio oficial de la temporada tiene nombre y apellido: el club de Núñez sigue en negociaciones por Lucas Esquivel, lateral de Athletico Paranaense, pero las condiciones fueron modificadas por el club brasileño.

Ahora, la directiva del Furacão le hizo saber a River que solo se desprenderán del argentino por una suma de cinco millones y medio de dólares. Por ello, desde el Monumental ahora tendrán que tomar una decisión pensando en el cierre del mercado. ¿La postura del jugador? Quiere ponerse la banda roja.

La postura de Gallardo

En caso de que la novela de Lucas Esquivel se defina positivamente para River, Marcelo Gallardo le pondrá el broche a un mercado en el que llegaron figuras de la talla de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, entre otros.

No obstante, a pesar de mostrarse conforme con el plantel actual del Millonario, el Muñeco puso la condición de que River no volverá a salir al mercado siempre y cuando no sea transferido ningún futbolista titular o de primera línea de recambio.

En ese caso, la Secretaría Técnica pondrá manos a la obra para buscar un reemplazo y tendrá el aval de la AFA, que le permite a los clubes seguir incorporando hasta mediados de marzo en caso de que se concrete una salida al exterior.

¿Qué nombres podrían generar que River vuelva a buscar refuerzos? Principalmente, el de Pablo Solari. El Pibe viene siendo sondeado desde Europa, más precisamente desde Rusia, pero todavía no hay ofertas concretas por el delantero con pasado en Colo-Colo.

Vale recordar que el Millonario posee el 60% del pase del delantero y Colo-Colo el 40% restante. Para quedarse con este porcentaje, River pagó alrededor de cinco millones de dólares y busca recuperar su inversión más un plus que le permita conseguirle un reemplazo en el mercado.