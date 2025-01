¿Y como es el tema del agua en Colonia Roca?

El “Acueducto Agua Roca” nace en Colonia Roca desde hace aproximadamente 6 años, y la ironía es que los dueños de dichas aguas padecen del vital elemento.

Hay un sector importante del pueblo Colonia Roca, comuna de primera, llamada “Colonia General Roca”, (cuya presidente es la Señora Maria Ines Capriotti,) no le llega el agua porque las cañerías instaladas en la red son de un diámetro muy pequeño y esto hace que el suministro de agua no llegue en su debida forma; pero esta señora (Capriotti) no escucha los reclamos de los vecinos del Barrio que esta pegado al predio de las 22 Viviendas.

Por otro lado ocurre en dicho lugar los vecinos que poco les importa si los demás tienen o no este vital elemento. Llenan sus piletines sin control del derroche.

En dicho predio hay una perforación con su respectiva bomba, esperando que retiren desde San Carlos (Concordia) el tanque que ya fuera conseguido por un vecino de dicha localidad (Mario Garramone). Según comentarios Capriotti se niega a conseguir la contratación de un vehículo “carretón” para transportarlo desde San Carlos a Colonia Roca.