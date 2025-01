La responsabilidad en la gestión de los recursos, el equilibrio fiscal, la transparencia y el cumplimiento de las normas fueron pilares de la administración municipal del ex intendente Enrique Cresto en el período 2015-2023.

Desde el inicio de la gestión se implementaron procedimientos de diagnóstico, auditoría y planificación que permitieron tomar decisiones estratégicas y definir rumbos por lo que hoy - con los hechos y las obras como respaldo - afirmamos que no solamente estamos de acuerdo con los controles y revisiones si no que consideramos que forman parte de la búsqueda permanente de mejores prácticas de gobierno y una mejor calidad institucional.

Fue precisamente esta forma de planificar, controlar, trabajar en equipo y gestionar soluciones innovadoras lo que posibilitó el desarrollo de políticas públicas que trascienden las gestiones y marcan rumbos para fortalecer y modernizar el gobierno local y promover el crecimiento de la ciudad.

Como ejercicio de memoria, oportuno y necesario, podemos enumerar algunas de estas acciones:

- INGRESO DE PERSONAL CON SECUNDARIO COMPLETO Y POR CONCURSOS

Se estableció como requisito fundamental la finalización de los estudios secundarios para todo ingreso al personal municipal y se promovieron concursos públicos abiertos como mecanismo de selección. Esta política garantizó transparencia, meritocracia y mejores oportunidades de profesionalización para el personal municipal.

- OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA PERMANENTE

Se implementó una política de gestión eficiente que limitó la relación de empleados municipales a un máximo de uno por cada 100 habitantes. Este estándar óptimo contribuyó a equilibrar los recursos humanos disponibles con las demandas administrativas y poblacionales, fortaleciendo la sostenibilidad institucional.

- ELIMINACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE DESCUENTOS Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MUTUALES

Se eliminó el sistema de códigos de descuentos en los salarios municipales y se erradicaron las prácticas endeudamiento que comprometían los recursos de las familias municipales, estableciendo un nuevo sistema de crédito a través de la Caja Mixta, con mejores criterios de responsabilidad y eficiencia administrativa.

- APLICACIÓN RIGUROSA DEL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL (COU)

Se aprobó y ejecutó el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, consolidando un crecimiento urbano planificado, sostenible y respetuoso del medio ambiente. La estricta aplicación de este marco normativo permitió preservar espacios y garantizar un uso racional del suelo, sin conceder ningún tipo de excepción.

- EQUILIBRIO FISCAL Y AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN PROPIA

Se logró aumentar la recaudación propia en un 50%, fortaleciendo los mecanismos tributarios y optimizando los recursos disponibles. Este incremento - junto con las políticas de optimización y reducción de gastos que se implementaron - posibilitaron un superávit fiscal continuo que se tradujo en el fortalecimiento de las cuentas públicas y una mayor capacidad de inversión en obras y programas estratégicos.

- ORDENANZA DE SUPERÁVIT Y FONDO ANTICÍCLICO

Con criterios de previsibilidad y eficiencia en el gasto, se promulgó una ordenanza innovadora que estableció la distribución del superávit fiscal en dos áreas clave: el 50% fue destinado al Fondo Anticíclico, generando rendimientos financieros para afrontar emergencias, mientras que el otro 50% se utilizó en obras y servicios públicos, promoviendo el desarrollo urbano y social.

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se fomentó la participación de la ciudadanía tanto en la toma de decisiones como en el seguimiento de las políticas públicas, implementando consultas populares sobre cuestiones de interés públicos y consejos participativos (por ej.: Consejo Municipal de la Producción, Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, Consejo de Seguridad Vial, Consejo Asesor del Patrimonio, Mesa de la Primera Infancia, etc.).

- FORTALECIMIENTO DEL ORDEN URBANO Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD MUNICIPAL

La administración impulsó una serie de medidas para garantizar la seguridad y el orden en la ciudad. Estas incluyeron el funcionamiento activo del Consejo Municipal de Seguridad, la instalación del Centro de Monitoreo y Videovigilancia, la capacitación del personal de seguridad municipal, el cuidado de los espacios públicos y las mejoras en la iluminación, la regulación de la actividad de vendedores ambulantes, las instalación de cámaras de videovigilancia y la implementación del Botón Antipánico, entre otras acciones que en su conjunto definieron un modelo de seguridad pública con una fuerte participación del Estado municipal en materia de prevención y disuasión del delito.

También se avanzó en la promulgación de la ordenanza de prohibición de pirotecnia, la regulación de los denominados “trapitos”, la reorganización del sistema de estacionamiento y la erradicación de la tracción a sangre, medidas claramente orientadas a regular y ordenar el funcionamiento de actividades y espacios en función de beneficiar a la ciudadanía en su conjunto.

- POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA

Se implementaron plataformas de gobierno abierto que permitieron la publicación de datos relacionados con presupuestos, contrataciones y obras públicas. Gracias a estas acciones, Concordia fue destacada como una de las ciudades más transparentes del país, fomentando la confianza ciudadana en sus instituciones.

- RELACIONES INTERNACIONALES

Se establecieron alianzas estratégicas con gobiernos municipales, con la Intendencia de Salto y los municipios del Consorcio Intermunicipal Concordia - impulsado por esta administración municipal. Así como también con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con Naciones Unidas y con diferentes organismos internacionales, lo que permitió darle impulso a obras estratégicas como el Aeropuerto y la nueva Planta Potabilizadora de Agua, entre otros proyectos.

- PROGRAMAS SOCIALES PARA LA INTEGRIDAD Y EL DESARROLLO

Se fortalecieron programas sociales orientados al bienestar de niños y adultos, principalmente a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y los diferentes espacios comunitarios.

También se ampliaron y desarrollaron programas culturales con activa participación de las familias concordienses, como el Carnaval de los Pequeños Duendes, los Concursos Barriales de Talentos, los talleres culturales y de oficios y las escuelitas deportivas en cada rincón de la ciudad.

En este sentido, es importante destacar que Concordia fue reconocida por UNICEF como un modelo regional en políticas de primera infancia, familia y adolescencia.

- POLÍTICAS DEPORTIVAS Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA

Se mejoraron instalaciones deportivas, como en el Complejo Polideportivo Municipal (Centro para el Desarrollo Deportivo del NEA) y el polideportivo Víctor Opel, así como también se avanzó en la construcción de playones deportivos en diferentes barrios de la ciudad.

- EVENTOS Y FIESTAS POPULARES CON ORIENTACIÓN TURÍSTICA

Durante esta gestión se recuperaron y consolidaron eventos emblemáticos para la ciudad, como el Carnaval de Concordia, la Fiesta Nacional de la Citricultura y el Maratón de Reyes; grandes fiestas populares que además de formar parte de la historia y la identidad de la ciudad representan una ampliación de la oferta turística y la posibilidad de trabajo, inversiones y oportunidades de desarrollo.

CONCLUSIÓN

La auditoría debe interpretarse dentro del contexto y los objetivos políticos de una gestión que comparte con la actual el propósito de buscar mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de sus acciones. Las consideraciones, observaciones y propuestas de mejora planteadas responden al enfoque particular de quienes las elaboraron, pero no deben obviar los logros alcanzados. En este sentido, la auditoría no solo contribuye a identificar oportunidades de mejora, sino que también refuerza el valor de evaluar y optimizar las prácticas de gobierno como parte de un procso continuo hacia una mejor calidad institucional.

Militantes e integrantes de los equipos técnico-políticos de la Agrupación Justa, Libre y Soberana