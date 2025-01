También destacó el trabajo realizado con el ENCOTUR, “con quienes hemos logrado muchas cosas trabajando en conjunto, trabajando en forma articulada en conjunto con las instituciones; con el sector privado; con el municipio; se pueden ver todas las áreas como están trabajando, desde electrotecnia, pasando por turismo, están todas las áreas del municipio para que Concordia salga adelante, para que todo salga bien, y esa fueron las instrucciones que les dí a mis funcionarios, el Carnaval, el turismo, la sociedad es una sola y la gestión es una sola”.

Sin dudas que el Carnaval es uno de los eventos as importantes de la Ciudad y la región, y Concordia necesita que salga todo bien en el Carnaval, … “lo más importante que tiene el Carnaval es su pasión, es mostrar cada vez que viene la gente se quedan asombradas. No pueden entender esa pasión que tiene Concordia su gente y su Carnaval. Me emociona, no como intendente sino como un simple ciudadano de Concordia más”.

Al referirse al trabajo realizado durante el año expreso “este año hemos trabajado con más tiempo, haber podido mejorar muchas cosas, tuvimos todo un año corrigiendo cosas, pero este año vamos a tener mejores tribunas, aún quedan muchas por mejorar”.

Opinó Azcue como político y como ciudadano, “nosotros los políticos nos corremos del centro de la escena, nosotros no somos los importantes (en el carnaval), los protagonistas son ustedes, son las comparsas, son los integrantes de cada comparsa, son las personas que confeccionan los trajes, los que arman los cuadros, (recalco) ustedes son los verdaderos protagonistas y nosotros estamos para trabajar junto a ustedes, para que esto siga creciendo”.

Por ultimo afirmo “pero el componente más importante de todo esto ya lo tenemos que es la PASION, el AMOR por el Carnaval y el amor por Concordia; la competencia que se da con esa salsa especial que es la Pasión que le impone la sociedad en su conjunto, por eso estamos comprometidos para que esa competencia sea sana, sea justa, que cada vez pueda haber más transparencia en todo lo que involucra el carnaval Concordiense”.

“Sólo queda agradecer a todos los que han trabajado durante el año para que esto (el carnaval) sea una realidad y pedirle a cada uno que desde su sector aporte para el carnaval siga creciendo y que siga siendo cada vez mejor”

Fuente: ByN Fotos: ByN