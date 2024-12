El exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se cruzó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el estado de las cárceles en la Ciudad de Buenos Aires y la acusó de no tener coherencia política y de aliarse a distintos sectores políticos.

A través de su cuenta de X, el excandidato a presidente de Juntos por el Cambio aseveró: “Hay tantas versiones tuyas que me pierdo. Está la Patricia que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba. Está la que decía que las ideas de Milei eran peligrosas. La Patricia aliada de los Montoneros, de Menem, de De la Rúa, de Carrió, de Macri y ahora, de Milei. ¿Cuál será el próximo? Con vos, todo es posible, menos la coherencia”.

“Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad, que ‘lo que no tiene es remedio’, como canta Serrat. ¿Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad? Eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil. Pero si dejas de inventar enemigos y de saltar del barco cada vez que las cosas se ponen difíciles, tal vez puedas hacer tu trabajo. Pensalo”, arremetió desde sus redes sociales, en un intercambio que inició cuando la ministra lo responsabilizó por la crisis abierta en la Ciudad de Buenos Aires a raíz de la fuga de internos.

Asimismo, arremetió: “Dale Patricia, terminá la cárcel. Al fin y al cabo, los insultos no son otra cosa que la derrota del mentiroso. O de la mentirosa. Un abrazo, Horacio Rodríguez Larreta”.

Sus dichos tuvieron lugar luego de que la exfuncionaria lo llamara “cadáver político”, y lo definiera como “el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego”. “Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la Nación”, cuestionó Bullrich.

“Hoy, con el presidente Javier Milei, lo estamos logrando, mal que te pese. Dejá de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos: el tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda”, concluyó la funcionaria.



En una publicación en la red social X, Rodríguez Larreta había afirmado que la ministra desinforma en plena crisis por la fuga masiva de presos y la superpoblación carcelaria en las comisarias porteñas en respuesta a las declaraciones de Bullrich para Radio Rivadavia, cuando los responsabilizó de “haberse lavado las manos” sobre el tema.

“PATRICIA, NO MIENTAS. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional”, sentenció en un mensaje en la red social, y agregó: “Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo. Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos. La cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es FEDERAL, para presos por delitos FEDERALES, juzgados por jueces FEDERALES”.

DM con información de agencia NA