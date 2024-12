El intendente, Daniel Rossi, se reunió en una ciudad de Entre Ríos con compañeros del PJ y reclamó a la “Yustizia” que haga una CONADEP de la Corrupción, como si los humanos de los Tribunales en Aryentain fuesen ejemplo de algo bueno.

En dicha reunión había de todo y para todos los gustos, desde un desagradecido que comió de la mano de todos los dirigentes que dio el peronismo en la provincia, que se cansó de hablar mal, les mordió la mano a todos, si a todos propios y extraños; que se sigue dando el lujo de seguir hablando mal y dando cátedras de honestidad cual si fuese un "Pastor" evangélico. Y otros muchos más de los presentes que son impresentables ante la sociedad. Por suerte había jóvenes no contaminados aún.

¿La verdad que no se entiende quien pide que?, o ¿quién critica que? porque muchos de los presentes no pueden caminar solitos por la calle porque tienen todo sucio, y ni hablar de su honor porque nunca lo tuvieron; tampoco dignidad, sino no hablarían de defender los derechos de los trabajdores, jubilados y los pobres, cuando sabemos que no tenían ni para el cole y disfrutan de los que dicen defender

Sin dudas que sería buenísimo que se convoque al gobierno y a otras fuerzas políticas a enfrentar "los 40 años de impunidad y corrupción manoseando la democracia y los poderes del Estado".

El Dany pide investigar los últimos 20 añitos, pero sería buenísimo, desde el regreso de la democracia o antes, porque los delitos no fueron cometidos sólo por los "negros peronistas" sino también por los perfumaditos que se quedaron con el dinero de la salud, la educación, los caminos, etc. etc., y que fueron los que ocuparon los mejores lugares de los puestos del Estado. Ahhh pero a ellos no les hables de política porque no les interesa.

Jajaj, Rossi desafió que “es hora de investigar 20 años de saqueo en Los Contratos Truchos, Instituto del Seguro, Vialidad, Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Tribunal de Cuentas, Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), SIDECREER, BERSA, y mucho más”.

También desea que “deben participar todos: Frigerio y su MID, La Libertad Avanza, y los peronistas decentes que fuimos perseguidos por enfrentar 20 años de impunidad y corrupción”. ¿Los castos y puros de la gloriosa UCR, UCD, y los todos terrenos de los nada Frente Grande (pero que cobraban muy bien), no están en la lista? De los honestos?

Pero esta clarito en ARYENTAIN eso no ocurre porque “el desgoyado” se asusta del muerto, todos son inocentes, no importa si son condenados por corruptos, porque, estos pasan automáticamente a ser PERSEGUIDOS POLITICOS o por su condición de sexo, o clase política social.

Fuente: ByN