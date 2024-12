Este evento marcó un antes y un después en el camino de acceso a la educación para los agentes municipales.



El Programa Puente Educativo, impulsado por la Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación, es una iniciativa que busca brindar oportunidades educativas a los empleados municipales que aún no han completado sus estudios secundarios. Este esfuerzo se fundamenta en la convicción del Intendente Azcué de que "la educación es la herramienta más poderosa de transformación", un mensaje que destacó con entusiasmo durante la ceremonia.



El Intendente Francisco Azcué expresó:"Es una alegría enorme acompañarlos en este acto de colación. Felicito a quienes han transitado este camino con esfuerzo, dedicación y sacrificio. Quiero también reconocer al personal directivo que, con amor, respeto y responsabilidad, transmiten conocimientos y valores fundamentales. Desde esta gestión, apostamos a la educación como motor de cambio, y el Programa Puente Educativo es una clara muestra de este compromiso. Estamos dejando atrás políticas asistencialistas que tanto daño han causado, para dar lugar a iniciativas que verdaderamente transforman vidas."



Por su parte, el Subsecretario de Educación, Carlos Gatto, enfatizó: "Este programa no solo acompaña el desarrollo académico, sino que dignifica la labor de nuestros agentes municipales. La educación abre puertas, y en Concordia queremos que esas puertas sean oportunidades reales para todos."



Ángela Beatriz Chamussy, conocida como Angelita, es un ejemplo de esfuerzo y superación. Como trabajadora de la Subsecretaría de Educación, logró equilibrar sus responsabilidades laborales con su meta de completar el nivel secundario. "Terminar el secundario era un sueño pendiente desde mi infancia. Este programa me devolvió la esperanza de alcanzar lo que siempre deseé, y estoy inmensamente agradecida," compartió emocionada.



PROYECCIONES HACIA 2025



Gracias a un relevamiento realizado por la Subsecretaría de Educación, se identificó que más de 200 agentes municipales están interesados en finalizar sus estudios secundarios. Para el año 2025, se espera que todos ellos se integren al sistema educativo, marcando un hito en el desarrollo personal y profesional de los trabajadores municipales.



Angelita es solo el comienzo. Su historia inspira a toda la comunidad municipal a creer que nunca es tarde para aprender y superarse. Desde la Municipalidad de Concordia, seguimos trabajando codo a codo con el Gobierno Provincial para garantizar más y mejores oportunidades educativas.