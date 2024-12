Gobierno de EEUU incrementa la recompensa por información que permita la detención de 'El Mencho'

El ex senador nacional y ex delegado en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Héctor Maya, cuestionó a la justicia entrerriana tras la detención del ex gobernador Sergio Urribarri en el marco de una causa por corrupción. “Hay personas muy honorables en la justicia entrerriana, pero también hay una mesa judicial como una banda que funciona y que tiene gravitación en la política”, sostuvo.