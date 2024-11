Sí, a casi un mes de lo que fue la ceremonia, el presidente de la Casa Blanca, que de esta manera evidenció que todavía tiene la herida abierta, reavivó la polémica. Navega con IA gratuitamente opera.com Navega con IA gratuitamente Patrocinado Encima, de paso, lo hizo pegándole a Lionel Messi, dado que señaló que Rodri Hernández, el futbolista que le arrebató el premio a Vinícius Júnior, tendría que haberse quedado con el galardón en 2023, la edición que finalmente se le entregó a la Pulga por lo hecho, mayormente, en la Copa Mundial de Qatar 2022 que ganó con la Selección Argentina. “¿Rodri se merecía el Balón de Oro? Sí, pero el año pasado cuando ganó el triplete”, dijo Florentino Pérez ante los socios del Real Madrid que, con notoria obsecuencia, no tardaron en aplaudir la frase de su máximo representante. Y además, agregó: ”Este año se lo tendrían que haber dado a un jugador del Real Madrid”. Minutos más tarde, siempre en la misma asamblea, en donde habló largo y tendido, Florentino le dedicó unas palabas a Vinícius Júnior, quien hasta el 28 de octubre al mediodía aparecía como el principal candidato para llevarse el premio: ”Para nosotros y los aficionados del deporte, eres el mejor jugador del mundo. Querido Vini, quiero que sepas que el madridismo está orgulloso de ti. Tu sacrifico, talento y lucha te han llevado a ser el jugador que eres”. Florentino Pérez encabezó la asamblea de socios del Real Madrid de este domingo 24 de noviembre. Florentino Pérez encabezó la asamblea de socios del Real Madrid de este domingo 24 de noviembre. Florentino Pérez criticó a la UEFA y a la FIFA por el calendario En Europa, principalmente, hay una fuerte discusión por lo tan congestionado que está el calendario entre las competencias locales (por ejemplo LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) y los torneos organizados por la UEFA (la nueva Champions League con dos partidos más en la Fase de Liga), así como también aquellos que son organizados directamente por la FIFA (el nuevo Mundial de Clubes y la nueva Copa Intercontinental), sin contar los compromisos de selecciones. Financial Risk Analytics S&P Global Financial Risk Analytics Patrocinado Por eso, Florentino Pérez no dudó en enviar su mensaje al respecto en la asamblea de socios del Real Madrid: “La falta de descanso perjudica a los jugadores. Llama la atención que Jude Bellingham con 21 años haya jugado 251 partidos. A su edad, David Beckham había jugado 54 partidos. Ellos (UEFA y FIFA) hacen esto con un objetivo: ganar más. Es desproporcionado”. Florentino Pérez vuelva a la carga con su proyecto de la Superliga Europea Por otro lado, Florentino Pérez reflotó el plan de la Superliga Europea, el cual no tiene otro fin que el de desplazar a la Champions League: ”Hay una oportunidad de poder revivir el fútbol. La UEFA está enfadado con varios clubes. La invención de la Superliga trata de mantener un equilibrio que permita satisfacer a todas las partes. La sentencia de la Superliga nos ha devuelto la libertad”.