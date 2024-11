Multitudinaria “Charla Compañera” en Paraná junto a Anibal Rucci

El eje de la charla fue “El peronismo y la clase trabajadora”, Aníbal Rucci fue presentado por Jorge “Kinoto” Vázquez, Presidente del Partido Justicialista de Paraná y miembro de la CTA y un miembro de la Juventud Peronista.

En la apertura del evento Jorge Vázquez indicó que “La participación de los trabajadores y la juventud en estos encuentros es vital, por eso agradezco a los compañeros de SUTEP, que siempre nos abren las puertas para realizar este tipo de encuentros para la discusión política. Compañero Rucci, todos los que estamos acá somos hombres y mujeres de a pie. Militantes; algunos de ellos como Sonia Velazquez (Ex ministra de Salud) que tuvieron responsabilidades en el Estado y que, como la compañera, lo han hecho con mucha honradez y compromiso”, arrancando aplausos de los presentes.

Por su parte Aníbal Rucci, fue invitado a mirar una síntesis en video de algunos pasajes de su padre cuando se lo ve junto al general Juan Domingo Perón cuando llegó a la Argentina luego de 18 años de exilio.

En su alocución, Aníbal Rucci agradeció la invitación y señaló que “Este tipo de encuentros es necesario. Es necesario la participación de los jóvenes y los trabajadores, para tomar la responsabilidad de la conducción. Porque el verdadero trasvasamiento no se lo hace solo por la edad, pasa por la capacidad de conducir y puede hacerse el trasvasamiento desde un compañero de 50 años, como de 28 ó 35. Otra cosa fundamental es la obligación moral de capacitarse sobre todos los compañeros trabajadores que militan en los sindicatos. Ustedes deben ser los que deben exigir desde abajo hacia arriba que la unidad en estos tiempos es prioritaria. Desde allí, desde la columna vertebral, para que nuestro movimiento nacional justicialista, vuelva a ser un movimiento revolucionario que dejaba el cuero en la calle”, indicó. “Para que el peronismo siga vivo como movimiento revolucionario y social depende pura y exclusivamente de la militancia. Una militancia que discuta, que sea rebelde hacia afuera y no sea sumisa hacia adentro. Porque el peronismo nace de la rebeldía del pueblo y eso es lo que hay que aprender. Algunos dirigentes se han ido amansando frente al poder y a eso hay que decirlo porque es necesario que esos dirigentes entiendan que se acabó el dedo de la orden y que la militancia ahora les exige que trabajen y hagan peronismo, nada mas que eso y si no lo hicieren, esa misma militancia tiene la obligación de hacerles hacer un paso al costado”, arremetió.

Del encuentro participaron por Concordia y el departamento, Cristina Salas, “Fito” Mahler, Rubén Bonelli y Julieta Ferrer.