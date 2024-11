River vendió a un jugador luego de la eliminación en la Copa Libertadores

El empate ante Atlético Mineiro dejó sin chance alguna a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que además de planificar lo que será el próximo partido ante Banfield, también mira de reojo al mercado de pases.

Si bien no están confirmados todos los nombres, en 2025 se darán varias salidas. Eso sí, también contratarán muchos refuerzos para ir detrás del gran objetivo: el Mundial de Clubes que se desarrollará, a mitad de año, en Estados Unidos. Y en cuanto a los movimientos, ya se designó el primero que no volverá a jugar para el Millonario: José Paradela.

A lo largo de las últimas horas, el periodista César Luis Merlo aseguró a través de sus redes sociales que Necaxa, el club mexicano donde Paradela se encuentra a préstamo, abonará dos millones de dólares por la ficha del mediocampista, ya que se cumplieron los objetivos que estaban preestablecidos para que la obligación de compra se pudiera concretar.

Los objetivos del ex futbolista de Tigre se cumplieron antes de lo previsto, ya que su préstamo finalizaba el próximo 31 de diciembre, momento en el que Necaxa debía definir si se quedaba con su ficha. Incluso, en junio pasado tenían tiempo de ejecutar la opción de compra (no obligación como ocurrió ahora), pero la cifra que se había pactado entre los dirigentes de River y los mexicanos no iba a ser modificada.



José Paradela en Necaxa. (Getty Images)

¿Cómo fue el paso de José Paradela por River?

Durante su estadía en River, a donde llegó a principios de 2022, José Paradela convirtió 7 goles en 94 partidos.

¿Cuánto pagó River por José Paradela?

Los directivos de River negociaron con sus pares de Gimnasia y Esgrima de La Plata por la ficha de José Paradela, y adquirieron el 70% de la misma en 2.5 millones de dólares.

La actualidad de José Paradela en Necaxa

En los 33 partidos que, hasta ahora, José Paradela afrontó con la camiseta de Necaxa desde que se marchó a préstamo desde River, alcanzó un total de 7 goles y 8 asistencias.