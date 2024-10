Y no lo perdonaron.River no tuvo una buena noche en Belo Horizonte, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo cayeron frente a Atlético Mineiro por la primera semifinal de la Copa Libertadores tras los goles de Deyverson y Paulinho. Al elenco de Núñez le costó muchísimo poder hacer pie en un terreno de juego que no estuvo en sus mejores condiciones, y se notó a lo largo de todo el partido.

El planteo táctico del Muñeco no resultó fructífero, por lo que a los 15 minutos del complemento modificó el mediocampo, donde colocó a Maximiliano Meza, Rodrigo Villagra y Manuel Lanzini en lugar de Nacho Fernández, Santiago Simón y Nicolás Fonseca. Y justamente fue el uruguayo a quien los hinchas cuestionaron por su flojísimo andar.

A lo largo de los 60 minutos que afrontó, el ex Montevideo Wanderers tocó 32 veces el balón, acertando 13 de 21 pases. Así solamente obtuvo un 62% de efectividad. Pero como si fuese poco, conectó un solo pase largo de siete que intentó, ganó un duelo terrestre de los 9 que disputó y uno de los dos que fueron por la vía aérea. Además, cometió dos infracciones y perdió la posesión de la pelota en 13 ocasiones. Y en las redes sociales, los hinchas se desquitaron.

Así como varios solicitaron su salida del encuentro, también hubo quienes exclamaron que se marche de la institución. Incluso, en las tribunas virtuales se vieron comentarios con muchísimo repudio y hasta que requirieron que sea derivado al plantel de la Reserva, que es conducido por Marcelo Escudero: “Fonseca no puede jugar más”, exclamó el usuario @MrBudoki en Twitter, la red social en la que el charrúa de 26 años fue tendencia a nivel nacional.