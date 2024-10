Estamos mal, pero no mal del bolsillo, ni mal de la panza, estamos MAL ANIMICAMENTE

Ya no tengo calificativos después de leer la lista, (alguna de las listas de los contratados en la legislatura provincial de E.R.) ni hablemos de la nacional o de otros lugares.

Ni quiero pensar en referirme a la de los concejales de cada pueblo, realmente que alguien me explique cómo se siente al leer y enterarse de quiénes figuraban/figuran con contratos (en la legislatura provincial de Entre Ríos), son muchos, los nombres y algunos vivos se cambiaron el nombre y otros aparecen como que tienen más de 100 años,

Y no, no pasa nada, entonces uno se pregunta nuevamente los que critican a los que votaron a Miley ¿no se hacen un “mea culpa” ?.

No se preguntan y no le preguntan a los que votaron a Milei ¿por qué lo votó? o ¿es también parte de esta caterva de nombres y de atorrantes, malas personas, que no necesitaban ni necesitan tener un contrato en la legislatura; porque tenían otras actividades; eran empresarios; eran comerciantes o porque ya tenían un trabajo en la Función Pública.

Realmente uno siente de todo y se pregunta ¿para qué para qué milité en este partido? (porque no es sólo patrimonio del PJ) ¿para qué vivo en este país de corruptos donde todo el mundo aplaude todas estas cosas? De las que nos estamos enterando, porque de esto muchos sabíamos, muchos sabían, otros nombres los ignorábamos.

Y otros (nombres) no se hubiera ocurrido llegar a pensar, de que fulano que es están Casto y Puro (dice no deberle nada a la política), tiene (a su pariente, o a su amiguita, o amiguito cercano) cobrando sueldos por contratos; que dan bronca, cuando hay gente que come en los comedores comunitarios, que hay gente durmiendo en la calle y le echan toda la culpa a Miley.

Miley no es un Santo. Miley cumple una función dentro de un equipo de gente que lo apaña, y que no están para solucionarle el problema a la gente, están para solucionarse el problema de ellos y sus entornos.

Realmente tenemos un país lleno de corruptos, una sociedad corrupta, y nos creemos los vivos, los mejores del mundo y no somos nada en ese contexto mundial, que hasta “los chinitos” (de los que muchos se ríen) nos estafan con moneditas que no sirven ni para jugar a la arrimadita en la vereda.

Es lamentable la corrupción esta dónde la mires, desde el que va en bicicleta y pasa el semáforo en rojo, porque él viene en bicicleta; como el que anda en moto y pasa semáforo en rojo, encima no lleva casco ni patente con 3 o 4 personas. El que va hablando con el celular en la mano manejando el auto; el que estaciona en la puerta de un garaje, son tantos los ejemplos, desde lo más chiquito a lo más grande que te imaginas y sabes.

Ah pero criticamos a los yanquis, a los franceses porque son capitalistas, pero, minga que ellos van a dejar de cumplir con una ordenanza o una ley que prohíbe lo mencionado.

Y me refiero a simples ejemplos, ni hablar de hechos de corrupción (los contratos), porqué son hechos de corrupción y los torpes que no nos prestamos a eso nos preguntamos ¿habrá justicia? ¿devolverán algunas de las monedas que se llevaron? ¿sentirán alegría, festejaran por ser vivos? no sé quiero saber qué es lo que piensan estos que se creyeron genios, dueños del Estado.

Hoy se sienten ofendidos porque alguien los menciona o lo señala con el dedo o se lo refriega en la cara personalmente.

Alguien que dé una respuesta por favor, somos muchos los que estamos mal, pero no mal del bolsillo, ni mal de la panza, ESTAMOS MAL ANIMICAMENTE, porque da bronca, impotencia el conocer tantas cosas que se sabían, pero, que no las queríamos ver talvez.

Fuente SAE / ByN