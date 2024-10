Por qué la lesión de Fabricio Bustos molestó en River

Fabricio Bustos fue uno de los lesionados de River durante el partido frente a Platense el domingo. Los estudios realizados arrojaron que sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo derecho y, si bien está en duda para la llave de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, llegaría con lo justo. Sin embargo, habría existido cierto malestar dentro del cuerpo técnico.

Los tiempos de recuperación van de una a dos semanas, por lo que estaría disponible para la ida frente al conjunto brasileño. La buena noticia para Marcelo Gallardo es que el parate por las Eliminatorias Sudamericanas le servirá al futbolista para mejorar y continuar poniéndose a punto de cara al certamen continental.

Con el desgarro confirmado, se supo que habría existido cierta molestia en River por la lesión de Bustos. Según contó el periodista Nicolás Distasio en F12, el jugador comenzó a elongar a los 5 minutos del encuentro con Platense y lo notaron desde el banco de suplentes. A los pocos minutos, Germán Pezzella hace un gesto para llamarle la atención al lateral y al preguntarle cómo está, levanta el pulgar diciendo que estaba bien. Más allá de esto, el Muñeco hizo entrar en calor a Milton Casco.

Malestar en River por la lesión de Bustos

Al estar del otro lado de la cancha y no decir nada acerca de una lesión, el ex Independiente continuó jugando normalmente, mientras Casco seguía calentando fuera del campo de juego por las dudas. Cuando fueron al vestuario en el entretiempo se dieron cuenta de lo que tenía y habría existido enojo al no ser un partido para arriesgar, ya que jugó cerca de 40 minutos con una molestia que derivó en el desgarro.



La lesión de Bustos no cayó bien en el entorno de River. (Getty Images)

En el cuerpo técnico se lamentan porque creen que se pudo haber evitado la lesión si pedía el cambio apenas sintió la molestia, como hizo Marcos Acuña cuando sufrió una contractura en una jugada, teniendo en cuenta la proximidad con el partido ante Atlético Mineiro por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

¿Llegan Bustos, Acuña y Pezzella vs. Atlético Mineiro?

El partido de ida de las semifinales de Copa Libertadores entre River y Atlético Mineiro será el martes 22 de octubre a las 21:30 horas. Más allá de su lesión, Bustos llegaría y hay optimismo para ser titular. Marcos Acuña sufrió una pequeña distensión en el isquiotibial izquierdo que se recuperaría normalmente y lo mismo con Germán Pezzella, quien tuvo una microfractura en un hueso cercano al oído