Moulia “debo reconocer que hace veinte años que no vienen inversiones a la provincia”

Moulia se refería a como se está trabajando en la Casa de Entre Ríos “bien, creo que estamos haciendo una gestión importante, porque a la Casa en lo que es la parte que compete a las Instituciones que se rigen ahí, son el Instituto del Seguro, el Registro Civil, Acción Social, todos los organismos que siempre se prestó servicio para los que viven en Bs As y los que viajan a Bs As, y esto de una Cancillería una Embajada de Entre Ríos no es un invento sino que yo lo llamaba así porque era una idea de lo que queríamos hacer en ese lugar, que es un edificio de tres pisos, donde se tiene que poner a disposición como se está haciendo ahora de todos los entrerrianos, en lo productivo, en lo cultural, en lo turístico, a tal punto que llevamos 17 eventos hechos desde el 16 de enero desde que asumí hasta ahora”

Se refirió al apoyo del turismo “una gestión importante, presentando y apoyando los eventos de todos los municipios en lo turístico que han concurrido a la Casa, y después todo lo que es gestión para el desarrollo de producción de industria, no nos olvidemos que en Bs As están todos los organismos, los ministerios, las Cancillerías, las Embajadas, creo que los entrerrianos de a poco van entendiendo eso, no tanto en la parte que me toca a mí que es lo productivo, que es como me conocen los empresarios los productores los industriales de la provincia, cada vez más recurren al servicio que puede prestar la representación del gobierno de Rentre Ríos en Bs As.”

También comentaba sus gestiones como representante de los productores de la Provincia en diferentes partes del mundo “por supuesto si yo digo jocosamente lo de Cancillería, antes de asumir realicé un viaje a Europa; porque fui a reunirme con la gente que yo hacia los temas relacionados a las exportaciones para decirles que este año no me iba a poder ocupar, así que antes de asumir hice gestiones en Francia, España, Italia haciendo lo que iba ser desde la función que íbamos a cumplir desde esta nueva gestión de gobierno en Europa, así que eso siempre está vigente, yo no solo he realizado en los años en que estaba en la gestión pública sino también veinte años en el sector privado, dedicándome al negocio de las exportaciones asesoramientos a empresas internacionales; eso lo seguimos a full con toda la experiencia. Tengo 72 años ya, para los que critican, primero y principal hay mucha gente que no sabe que yo desde el año ‘99 cuando termine la gestión con Jorge Busti me fui, así que nunca más ocupe un cargo de producción publica, hasta hace siete meses”

En cuanto al estado en que se encuentran los productores entrerrianos afirmo Moulia a ByN “la citricultura, el arroz, la ganadería, la avicultura, las forestaciones, en general siempre tienen los vaivenes que le dan a las producciones, fundamentalmente a las economías regionales, que debo reconocer una cosa que hace veinte años que no vienen inversiones a la provincia, la última fue Massisa, de España, y después todas han sido inversiones genuinas de empresarios entrerrianos, llámense la familia Lemesof, Clauidio con ECA; Motta; Joaquin Degracia, con Granja Tres Arroyos y podemos seguir asi, y esos fueron los que siguieron haciendo crecer a la provincia, más allá de los vaivenes de la mano de obra, de los costos, de las exportaciones, y por eso también tenemos que romper un poco eso y comenzar a traer inversiones, hay dos sectores que hay que apuntalar mucho que son la foresto industria y la metal mecánica, es ahí donde podemos traer como que no tienen techo, en base al mercado internacional, como no lo tiene la nuez pecan por eso estamos apuntalando, seguir trabajando sobre esto y creo que se puede abrir nuevos mercados, recordemos que la mayoría de los mercados se abrieron en la década del ’90, porque, para mí el mejor colocador de Argentina en el mercado internacional fue el presidente Carlos Menen, estoy hablando del sector productivo”

Por último, expreso “lo que yo quiero desde mi lugar hoy es trabajar sin burocracia, tengo que trabajar lo mas libre posible para poder trabajar, sino te come la burocracia y no podes desarrollar lo que quieres hacer”

Fuente: ByN