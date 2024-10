Mac Allister encendió las alarmas en la Selección Argentina: salió del partido del Liverpool y Arne Slot confirmó lesión

El Liverpool tuvo su última presentación en la Premier League previo al descanso por Fecha FIFA que tendrá lugar durante las próximas dos semanas en el calendario. Los Reds buscaban sacar cuatro puntos en la cima y así lo hicieron, pero la visita a Selhurst Park puede haber salido bastante caras, con las incertidumbres que generaron Alexis Mac Allister y Alisson.

El mediocampista argentino no salió a jugar el segundo tiempo contra Crystal Palace, y se quedó sentado en el banco de suplentes. De acuerdo a la transmisión de USA Network, se lo pudo ver con hielo en la parte superior de uno de sus muslos.

En cualquier caso, esto despertó alertas en el entorno de la Selección Argentina, puesto que Mac Allister es un titular indiscutido en el once de Lionel Scaloni cada vez que juega el combinado albiceleste. Por supuesto, forma parte de la lista de convocados para esta doble fecha de Eliminatorias que enfrentará Argentina.



Alexis salió en el entretiempo contra Crystal Palace. IMAGO

El periodista Gastón Edul informó que Mac Allister llegaba ya con molestias en el aductor. Sin embargo, no llegó a sufrir una lesión de gravedad y su salida en el primer tiempo se dio por precaución, puesto que restan cinco días para el partido de la Selección Argentina y todavía debe viajar desde Europa hasta Sudamérica.

Arne Slot, entrenador del Liverpool, por su parte, confirmó que ‘Macca’ sufrió una lesión en la zona de la ingle. Tal como dijo Edul, su salida fue más por precaución, ya que “pudo haber seguido jugando“, según dijo en una rueda de prensa. Aunque, puso en duda su presencia con la Selección Argentina. “Es difícil para mí decírtelo ahora“, le dijo al periodista que se lo consultó.

A esperar por el parte médico de Alexis Mac Allister

De momento no hay mayor información desde fuentes cercanas al club sobre el estado físico de Alexis Mac Allister, aunque quedará ver qué resultados entrega del cuerpo médico del Liverpool. No obstante, no se espera encontrar algo grave en la evaluación al volante argentino.



Alexis es titular indiscutido en Argentina. IMAGO

Argentina enfrentará el próximo jueves a Venezuela en Caracas, en lo que será el noveno partido de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Para cerrar la doble fecha, el martes 15 de octubre, la Selección recibirá a Bolivia en el Estadio Monumental.

Alisson será baja en Brasil

En contraposición, quien sí parece estar descartado para Brasil es Alisson Becker. El arquero despejó una pelota complicada y automáticamente se tiró al piso, tras sentir una molestia en el posterior.



Alisson seguramente se pierda la doble fecha de Eliminatorias con Brasil. IMAGO

Todo indica que se trata de un desgarro y no podrá jugar por algunas semanas. No obstante, también todo está pendiente de evaluación, puesto que el partido ante Crystal Palace acaba de terminar.

Brasil, por su parte, se encuentra quinto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y en esta doble fecha visitará a un necesitado Chile, para luego recibir a Perú en Brasilia.